Los hermanos Manuel y Santiago Passaglia buscan llevar a toda la provincia de Buenos Aires una política implementada en San Nicolás para combatir las motos con escapes ruidosos o adulterados: el decomiso de los vehículos y su posterior compactación.

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La propuesta tomó forma provincial luego de que el diputado bonaerense Manuel Passaglia presentara un proyecto de ley en la Legislatura para modificar el abordaje de este tipo de infracciones. El legislador sostiene que las multas económicas resultan insuficientes y propone avanzar directamente sobre los vehículos.

“Moto con caño de escape ruidoso, moto que se compacta”, resumió Passaglia al presentar la iniciativa en sus redes sociales.

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Según explicó, el proyecto apunta a compactar y destruir las motos que circulen con caños de escape ruidosos o adulterados, a partir de una modificación del esquema vigente.

MOTO CON CAÑO DE ESCAPE RUIDOSO, MOTO QUE SE COMPACTA



Presenté un proyecto de Ley en la provincia de Buenos Aires para compactar y destruir las motos que circulen con caños de escape ruidosos o adulterados.



La legislación que tenemos hoy es claramente insuficiente y los… pic.twitter.com/2vhocQM3Um — Manuel Passaglia (@manupassaglia) April 23, 2026

“La legislación que tenemos hoy es claramente insuficiente y los vecinos padecemos a estos turros que salen a tirar cortes y jodernos la vida”, sostuvo el diputado.

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Passaglia planteó que “las multas económicas no alcanzan” y que, por ese motivo, la alternativa que propone es “directamente decomisar esas motos y compactarlas”.

Del modelo de San Nicolás a toda la Provincia

La iniciativa provincial toma como referencia una política que ya impulsa Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás y hermano de Manuel, en ese municipio.

Durante una reciente visita a Azul, ambos dirigentes difundieron un video en el que mostraron la propuesta y anticiparon que buscarían compartir con otras ciudades la ordenanza implementada en San Nicolás.

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“Acá va la solución al problema de las motos con caño de escape libre”, señalaron en el video.

“Estamos en Azul, acá hay un descontrol terrible con un tema que nosotros ya solucionamos. Un problema que nos cansamos de renegar, que no podíamos dormir y que hoy es una solución”, expresaron.

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En ese marco, mostraron la ordenanza utilizada en San Nicolás y plantearon que podía ser tomada como referencia por otros municipios.

Ahora, el planteo da un paso más: Manuel Passaglia busca convertir esa política municipal en una herramienta para toda la provincia de Buenos Aires.

Desde el espacio Hechos, los hermanos Passaglia sostienen que la medida apunta a garantizar el derecho de los vecinos a vivir sin las molestias generadas por motocicletas con escapes modificados.

“Ya lo hacemos en San Nicolás y lo queremos hacer también en toda la provincia de Buenos Aires”, afirmó el diputado.