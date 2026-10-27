Trabajadores nucleados en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) realizaron este martes por la mañana un corte total de tránsito en la Autopista Buenos Aires – La Plata, a la altura de Ezpeleta, en el partido de Quilmes.

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El reclamo está orientado a mejoras salariales y laborales pero que no se limitó a ello sino también alcanza a pedidos sobre el IOMA. La protesta provocó caos vehicular.

No es el primer reclamo de este año de los municipales que, en general, protestan en vías importantes de comunicación como el acceso al Puerto de Bahía Blanca, la Panamericana y ruta 19 y el Puente Pueyrredón.

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La medida fue impulsada por la Regional Conurbano Sur, que reúne a los sindicatos de Lanús, Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Quilmes, Lomas de Zamora, Berazategui, Presidente Perón y Ezeiza. También participó el secretario general de la Federación, Hernán Doval.

Más allá de un pedido de mejores salarios, también levantaron las banderas contra el desfinanciamiento del IOMA y el IPS y exigieron la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, establecido por la Ley 14.656. Este organismo, que formado hace una década, nunca funcionó. Y si bien semanas atrás el Gobierno lo puso en marcha, aún no oficializó el llamado a funcionar, algo que se daría recién en marzo.

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“Las medidas continuarán hasta tanto haya una respuesta por parte del Gobierno Provincial y el Ministerio de Trabajo de la provincia frente a la grave situación que viven los Trabajadores Municipales”, señalaron.