Durante el debate en la sesión del Senado de la Nación se aprobaron 74 pliegos, entre ellos un total de trece para vacantes en la provincia de Buenos Aires.

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La sesión fue trabada por la intención del oficialismo de incluir 73 pliegos que contaban con dictamen de la Comisión de Acuerdos y que ya habían pasado por audiencia pública pese a que en la reunión de Labor Parlamentaria se había decidido tratar solamente 50. Ante la falta de acuerdo, se consensuó un cuarto intermedio para encauzar la discusión.

Reanudada la sesión, se aprobó por mayoría especial (dos tercios) darle ingreso tratamiento a los 24 pliegos que no habían sido incluidos en un principio, entre ellos el de la jueza María Verónica Michelli, la misma por la que la senadora Patricia Bullrich (LLA) ofreció la renuncia al presidente al plantear una “objeción de conciencia” al pedido de retiro por parte del ejecutivo por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Finalmente la jefa del bloque oficialista se abstuvo. Tras las distintas votaciones, resultaron aprobados los 74 pliegos.

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Los cargos vacantes en la Justicia Federal de la provincia de Buenos Aires, son para tribunales y cámaras federales con asiento en La Plata, San Martín y Hurlingham.

Los 13 magistrados aprobados para la provincia:

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La Plata

María Julia Sosa – Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata.

Emilio Santiago Faggi – Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Sala III).

Claudio Ricardo Silvestri – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata.

Carlos Fabián Cuesta – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata.

Pablo Ezequiel Wilk – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de La Plata.

Laureano Alberto Durán – Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Sala I).

Jésica Yael Sircovich – Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata.

María Verónica Michelli – Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata.



San Martín

Pablo Javier Flores – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de San Martín.

Javier Matías Arzubi Calvo – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5 de San Martín.

Juan Manuel Gaset Maisonave – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5 de San Martín.

Mario Alberto Ferrario – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de San Martín.



Hurlingham

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