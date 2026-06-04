En la sesión del Senado de este jueves en un giro forzado por el arco opositor, se terminó aprobando por amplia mayoría, la designación para vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3

de La Plata a María Verónica Michelli, cuya postulación fue rechazada por el presidente Javier Milei por ser familiar del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.

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El pliego de Michelli fue aprobado por 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones; una de ellas de fue la de Patricia Bullrich, quien ya había anunciado su “objeción de conciencia” a cumplir la orden de Milei de retirar del Senado el pliego con la nominación de Michelli por su relaciones familiares. Incluso la exministra llegó a ofrecer la renuncia como jefa de bloque.

Ese pedido de retiro se ingresó al Senado pero no se trató. Casi todo el bloque de La Libertad Avanza terminó votando en contra del pliego que el propio Ejecutivo envió a la cámara alta.

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La inclusión del pliego de Michelli se alcanzó después de un cuarto intermedio pedido por el oficialismo ya que Bullrich intentó cambiar el acuerdo alcanzado entre los jefes de bloque al intentar una jugada sin consulta metiendo todos los pliegos judiciales con dictamen que cumplían con los plazos reglamentarios, un total de 73, y no cincuenta como se preveía desde el principio.

Finalmente el Senado aprobó los 73 dictámenes donde se plasman los candidatos para cubrir vacantes judiciales, entre los que figura el pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para ocupar el cargo de juez en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

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