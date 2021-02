Por Ramiro Pablo Gómez

El caso del intendente de Baradero, Esteban Sanzio, nos propone nuevas dudas ante el escenario próximo de la pandemia. El jefe comunal había recibido la segunda dosis de la Sputnik y, sin embargo, es positivo de COVID. Entonces, ¿los vacunados contagian? ¿Se pueden sacar el barbijo? ¿Cuál es la diferencia entre infección y enfermedad? ¿Qué eficacia miden las vacunas?

Diferencia entre infección y enfermedad

LaNoticia1.com entrevistó a la experta en vacunas e investigadora principal de CONICET, Daniela Hozbor, y abordó esta cuestión:

“La infección es el ingreso del patógeno. En este caso, es un virus que se llama SARS-CoV 2. Cómo ingresa, dónde va, cómo se replica, es infección. Después lo que está asociado al daño de nuestra salud, que nos aparezcan signos y síntomas, es enfermedad. Fiebre, decaimiento, problemas respiratorios sería la enfermedad. Lo que va a pasar es que el virus puede ingresar pero tenemos la respuesta inmune para que no desarrollé la enfermedad”.

- Las vacunas previenen ¿la infección, la enfermedad o ambas?

“Lo que está demostrado hasta ahora es que previenen enfermedad, enfermedad severa y muertes. Infección todavía no está demostrando, es lo que también se busca. Eso sería lo mejor de todo. Igual evitar la enfermedad y casos severos es muy bueno”.

Eficacia de las vacunas

La prestigiosa revista científica “The Lancet” confirmó que la Sputnik V tiene un 91,6% de eficacia pero ese porcentaje es sobre la enfermedad, no la infección. Para que quede claro, lo que las vacunas previenen son los síntomas y casos graves pero no el ingreso del virus al cuerpo. Por lo menos, no por ahora.

¿Los vacunados contagian?

Es posible. “El rol de los asintomáticos en el contagio se viene estudiando y si bien hay datos que muestran que tienen un rol en el contagio no es clara la magnitud todavía aunque es menor”, explicó Hozbor a este medio.

“Al no tener síntomas la contagiosidad es menor que los sintomáticos”, completó la experta en vacunas.

¿Deben seguir con las pautas de cuidados sanitarios quienes reciban la vacuna?

Si, ya que deben seguir cuidando a los demás. Si bien van a estar prevenidos de presentar síntomas o enfermedad grave no hay certezas de que no puedan contagiar. En todo caso se sabe que el impacto sería leve ya que la contagiosidad es menor que los sintomáticos.

“Hasta tanto no se vea que reduce la transmisión comunitaria debemos acompañar con medidas preventivas”, señaló Hozbor.

Por lo tanto, quienes estén vacunados deben seguir respetando el distanciamiento entre personas, toser en el pliegue del codo, higienizar sus manos, usar barbijo y procurar lugares ventilados.

El estudio entre los efectos de las vacunas y la población se hace en tiempo real mientras se aplican los operativos vacunatorios por todo el planeta y la información médico cientifica puede ir variando o dando mas certezas. Hay algunos avances de la Astrazeneca para pervenir la infección y el contagio pero no hay divulgación aun en un artículo científico.

Con los datos que hay actualmmente a pesar de estar vacunados hay que mantener las pautas de cuidado hasta que el proceso de vacunación llegue a altos porcentajes de la población y se reduzca de manera determinante la transmisión comunitaria.