

La diputada del PRO Silvia Lospennato aseguró que no es cierto que quienes voten en contra del veto “quieran voltear al Gobierno” y dijo que “hay un déficit en la gestión”, al reconocer las diferencias que existen en el bloque macrista al no votar como el resto de esa bancada.

El bloque del PRO exhibió fuertes diferencias sobre los vetos a las leyes de Garrahan y de Universidades, ya que siete de los 22 que conforman esa bancada votaron a favor de rechazar las decisiones del Gobierno.

Lospennato señaló que “no se puede decir que quienes voten en contra del veto quieran voltear al Gobierno” o a que lo hagan a favor es "porque hayan recibido coimas del Gobierno”.

La diputada por la provincia y legisladora porteña electa dijo que uno de los problemas más serios es que "se rompió la confianza en el Gobierno y es necesario que la recomponga, se rompió la confianza del mercado, y en la política y esa la tenemos todos la obligación de reconstruirla

“No vamos a resolver ni el problema de la salud ni el problema de la educación con estas leyes. Estas leyes son un parche que van a resolver un déficit de gestión, simplemente”, agregó.

Lospennato dijo que el problema que tiene la Argentina “es que no hay presupuesto y esta es la primera violación a la ley de administración financiera que debería preocuparnos a todos”. “Cuando tengamos un presupuesto sancionado, nadie debería presentar durante el ejercicio propuestas que incrementen el gasto sin la correspondiente partida de recursos”, agregó.

Además pidió “reconstruir mayorías en este congreso". “Es posible porque hay una mayoría que tiene responsabilidad fiscal, pero que quiere que las cosas se mejoren”, agregó.

Por último, señaló que “el gobierno tiene la mayor responsabilidad. Es con respeto, es hablando con el otro, es escuchando y es con una responsabilidad para que salgamos adelante”.