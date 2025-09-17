La cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales sobre dos proyectos clave: el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan.

En la votación, la emergencia pediátrica recibió 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención, mientras que el financiamiento universitario obtuvo 175 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones.

Con esas mayorías especiales de dos tercios, el debate de los vetos avanzan en el Congreso y pasan al Senado.

Las divisiones aparecieron sobre todo en el bloque PRO. "No voy a elegir entre lo malo y lo peor", dijo Silvia Lospennato. Tras su alocución recibió reproches internos, incluso del jefe de bloque Cristian Ritondo, que fueron captados por cronistas parlamentarios por haber votado en contra de sostener los vetos presidenciales.

Acá, el momento en el que Ritondo bardea a Lospennato, por no votar con LLA.

(Hubo más de un momento)



El video lo hizo la gran @delficelichini. Síganla. No los va a defraudar. pic.twitter.com/OfYZN9HhOP — Déborah de Urieta (@ddeurieta) September 17, 2025

Sólo un diputado, Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, se ausentó de la sesión.

Votación Garrahan

Bloque Afirmativo (contra el veto) Negativo (aceptar el veto) Abstención Unión por la Patria 31 - - La Libertad Avanza - 11 - PRO 2 9 - Democracia Para Siempre 3 - - Unión Cívica Radical 2 - - Frente de Izquierda 2 - - Encuentro Federal 5 - - Coherencia 1 - - Coalición Cívica 4 - - Mid - Movimiento De Integración Y Desarrollo 1

Votación Financiamiento universitario

Bloque Afirmativo (contra el veto) Negativo (aceptar el veto) Abstención Unión por la Patria 31 - - La Libertad Avanza - 11 - PRO 1 10 - Democracia Para Siempre 3 - - Unión Cívica Radical 2 - - Frente de Izquierda 2 - - Encuentro Federal 5 - - Coherencia 1 - - Coalición Cívica 4 - - Mid - Movimiento De Integración Y Desarrollo 1 - -