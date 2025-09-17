Rechazo de vetos: Cómo votaron los diputados por la Provincia de Buenos Aires
La amplia mayoría de los diputados rechazó los vetos a la Emergencia pediátrica y al Financiamiento Universitario. Las internas del PRO.
La cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales sobre dos proyectos clave: el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan.
En la votación, la emergencia pediátrica recibió 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención, mientras que el financiamiento universitario obtuvo 175 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones.
Con esas mayorías especiales de dos tercios, el debate de los vetos avanzan en el Congreso y pasan al Senado.
Las divisiones aparecieron sobre todo en el bloque PRO. "No voy a elegir entre lo malo y lo peor", dijo Silvia Lospennato. Tras su alocución recibió reproches internos, incluso del jefe de bloque Cristian Ritondo, que fueron captados por cronistas parlamentarios por haber votado en contra de sostener los vetos presidenciales.
Sólo un diputado, Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, se ausentó de la sesión.
Votación Garrahan
|Bloque
|Afirmativo (contra el veto)
|Negativo (aceptar el veto)
|Abstención
|Unión por la Patria
|31
|-
|-
|La Libertad Avanza
|-
|11
|-
|PRO
|2
|9
|-
|Democracia Para Siempre
|3
|-
|-
|Unión Cívica Radical
|2
|-
|-
|Frente de Izquierda
|2
|-
|-
|Encuentro Federal
|5
|-
|-
|Coherencia
|1
|-
|-
|Coalición Cívica
|4
|-
|-
|Mid - Movimiento De Integración Y Desarrollo
|1
Votación Financiamiento universitario
|Bloque
|Afirmativo (contra el veto)
|Negativo (aceptar el veto)
|Abstención
|Unión por la Patria
|31
|-
|-
|La Libertad Avanza
|-
|11
|-
|PRO
|1
|10
|-
|Democracia Para Siempre
|3
|-
|-
|Unión Cívica Radical
|2
|-
|-
|Frente de Izquierda
|2
|-
|-
|Encuentro Federal
|5
|-
|-
|Coherencia
|1
|-
|-
|Coalición Cívica
|4
|-
|-
|Mid - Movimiento De Integración Y Desarrollo
|1
|-
|-
