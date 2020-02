En nuevo capítulo de la guerra entre el Gobierno y el campo por las retenciones al campo, este lunes trascendió que la administración de Alberto Fernández analiza aumentar 3% los derechos de exportación y desde el sector ya advirtieron por posibles medidas de fuerza. En diálogo con LaNoticia1.com, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo, recalcó que "el campo está en una situación económica que no tolera mayor presión impositiva". En los últimos 16 años, el sector agropecuario perdió 80 mil pequeños y medianos productores a raíz de la alta presión impositiva y por no poder mantenerse en el negocio", señaló.

"No es solamente la suba de un 3%. Ya estamos hablando de un 33% de retenciones, más la sumatoria de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Cuando hacés toda esa sumatoria, el volumen del dinero que se queda el Estado por la producción da un total de casi el 70% en aquellas regiones más alejadas de los puertos. O sea, de cada 100 pesos que produce el campo, el Estado se queda con 70, y con los 30 restantes el productor debe pagar sueldos, reinvertir, comprar insumos y equiparse con maquinarias. Todo esto hablando de una campaña donde no haya habido sequías, inundaciones ni plagas", explicó el legislador.

Según el oriundo de la localidad de Ascensión, en el partido de General Arenales, "el Estado siempre termina viendo al campo como el socio bobo: Cuando gana plata le saca y cuando pierde plata, desaparece". Además, el legislador que integra la Coalición Cívica en la Provincia y es asesor de su bloque en temas de agroindustria y economías regionales, consideró que "las retenciones es un impuesto distorsivo e injusto porque aplica ganancias sin saber cual es el nivel de gasto de los productores, con el agravante de que el campo no es formador de precios sino que es tomador de un mercado internacional".

Bugallo sostuvo que "los más perjudicados por esta nueva medida son los pequeños y medianos productores porque no tienen espalda para soportar". "Muchas familias viven de la producción del campo y con los márgenes que les están quedando a raíz de que el Estado se está llevando toda la plata, no tienen manera de sobrevivir. Esto termina facilitándole las cosas a los grande productores que después terminan comprando esos campos. Por eso es totalmente erróneo hablar de un gobierno de que realmente piensa en los que menos tienen, porque las políticas económicas que aplican demuestran lo contrario", afirmó.

Parece que @alferdez ya decidió volver a subir las retenciones, ahora al 33%. Al campo le queda el último recurso debajo de la manga, no comercializar un solo grano, un solo novillo y si no bajan las retenciones, no sembrar en la próxima campaña.https://t.co/lY1hXErdu7 — LUCHO BUGALLO (@LuchoBugallo) February 24, 2020

Más tarde, el diputado cargó munición gruesa contra los voceros del Gobierno que alientan el aumento de las retenciones al campo pero que se mantienen en silencio frente al ajuste de jubilados y la suspensión de la ley de movilidad. "Son unos hipócritas y oportunidades", disparó Bugallo, quien expresó que en ese sentido "puedo dar nombre y apellido". "Baradel, por ejemplo, es uno de ellos. Ese gremialista no permitió que los docentes tengan paritarias ni un aumento correctamente como si ocurrió con gobiernos anteriores". "Hoy con un cargo están todos mansos y acomodados", lanzó sin tapujos el legislador de la Primera Sección.

"El campo es como la billetera de la abuela, siempre quieren sacarle plata pero no tienen ni idea lo que cobran y el esfuerzo que hicieron. Hay muchos productores que terminan cobrando menos que un empleado de comercio. Hay un desconocimiento total sobre el sector", inistió Bugallo, que finalmente advirtió que "al campo le queda el último recurso debajo de la manga, que es no comercializar un solo grano, un solo novillo". De hecho, el legislador adelantó que "si el Gobierno de Alberto Fernández no baja las retenciones, pueden no sembrar en la próxima campaña". "Esto se va a terminar dando de hecho", concluyó.