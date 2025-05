Tras la caída del proyecto de Ficha Limpia, desde el PRO responsabilizaron a Javier Milei, y lo acusaron de pactar con el kirchnerismo. El Jefe de Estado salió al cruce y aseguró que Mauricio Macri pudo haber arreglado con Cristina Fernández. “Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí, porque el único que pierde con esto soy yo”, sostuvo el libertario.

El ex Presidente y titular del partido amarillo le respondió con dureza: “Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita”, le dijo en declaraciones en redes.

Las peleas entre el PRO y La Libertad Avanza se da a días de las elecciones en Capital, donde ambos espacios se enfrentarán en un comicio que trascenderá la Ciudad, ya que servirá para negociar un eventual acuerdo frentista en la Provincia de Buenos Aires para tratar de derrotar a Axel Kicillof.