El expresidente Mauricio Macri lanzó una crítica directa y sin rodeos contra Javier Milei. En una entrevista en Radio Mitre, dijo que no entiende "qué está pasando por su cabeza" y advirtió que el mandatario pasó de tener "un sueño de país a un sueño de poder".

La frase llegó en medio del escándalo por la caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado. Según Macri, el episodio "ha complejizado aún más" un posible acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Aunque aclaró que "hasta ahora era solo un intento", dejó entrever que las chances de avanzar se alejan cada vez más.

“Siento tristeza, frustración. Al principio, cuando hablaba conmigo, era un hombre que tenía un sueño de país. Ahora tiene un sueño de poder”, lanzó el exmandatario, marcando un quiebre con el líder libertario.

Durante la misma entrevista, la diputada y primera candidata por el PRO en CABA, Silvia Lospennato, fue igual de tajante. "Milei tiene que dejar de mentir y asumir su responsabilidad", afirmó en referencia a sus dichos sobre la fallida votación de Ficha Limpia. Según la legisladora, el Presidente “mintió tres veces seguidas”, especialmente cuando dijo que no estaban los votos para aprobar el proyecto.

Lospennato, una de las autoras de la iniciativa, aseguró que Guillermo Francos -ministro del Interior- había confirmado que los votos sí estaban. Además, reconoció que llegó a pensar en bajarse de su candidatura tras la caída del proyecto en el Senado.

Macri, por su parte, recordó que su partido “puso el hombro en todo” lo que pudo: “Yo nunca me he sentido opositor a este Gobierno porque las ideas eran mis ideas económicas. El bloque hizo lo que nunca en la política argentina se ha hecho, no siendo gobierno, por un gobierno”.

De todas formas, evitó cerrar la puerta del todo. “Hoy estamos en la elección de la Ciudad. Esperaremos al 18 de mayo y después del 18 trataremos de sentarnos”, concluyó, dejando en suspenso la posibilidad de recomponer la relación con los libertarios.