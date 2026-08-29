Más de 500 adolescentes de 27 municipios bonaerenses participaron del cierre de la cuarta edición de Voces Adolescentes, el programa impulsado por el Senado de la Provincia que busca promover la participación juvenil a través de proyectos socio-comunitarios. La jornada se realizó en el Teatro Argentino de La Plata y estuvo encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario.

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Durante el encuentro, los jóvenes expusieron los proyectos finalistas y participaron de la votación democrática de las iniciativas ganadoras, que recibirán apoyo material para poder llevar adelante sus propuestas en sus respectivas comunidades.

“Lo mejor que les puede pasar es pensar en comunidad y en transformar la realidad”, sostuvo Magario frente a los participantes. La vicegobernadora también destacó el compromiso de los adolescentes con las problemáticas de sus barrios y comunidades.

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“Me siento orgullosa de estas nuevas generaciones, de los adolescentes que tenemos”, afirmó antes de entregar los reconocimientos. En ese marco, los convocó a profundizar su participación: “Vuelvan a sus barrios, júntense, búsquense en el otro, cuiden a todos y cuídense entre ustedes”.

La instancia final llegó luego de seis encuentros regionales realizados durante este año en Mar Chiquita, Florencio Varela, Bahía Blanca, Alberti, Tapalqué y Lobería. Allí se presentaron y evaluaron las ideas que habían sido preseleccionadas durante 2025.

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La primera etapa de evaluación estuvo a cargo de equipos interdisciplinarios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad Nacional de Moreno (UNM), Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM), Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

Durante el acto, Magario también hizo referencia al impacto de las nuevas tecnologías y planteó la necesidad de garantizar el acceso de los jóvenes. “Que los jóvenes puedan acceder a los avances tecnológicos debe ser un derecho, no un privilegio”, sostuvo.

🏛️ @magariovero cerró la cuarta edición del programa Voces Adolescentes



La vicegobernadora bonaerense participó de la entrega de reconocimientos a proyectos ganadores de este concurso que promueve la participación activa de jóvenes de 12 a 18 años.



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En esa línea, cuestionó que la revolución tecnológica pueda profundizar desigualdades y señaló que el desafío es lograr que esos avances estén “al servicio de la gente y no para someterla”.

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Por su parte, el director de Políticas Sociales e Integrales del Senado bonaerense, Norberto Liwski, destacó el alcance territorial de la iniciativa y aseguró que los encuentros regionales permitieron comprobar “que en la provincia de Buenos Aires había capacidad de convocar y escuchar a los adolescentes”.

“Hay una adolescencia con voluntad de cambiar el mundo”, afirmó.

También participó el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, quien remarcó que desde la Provincia se considera a los jóvenes como “sujetos de derecho”. “Lo importante es que además del futuro, los jóvenes también son el presente”, sostuvo.

En esta cuarta edición, Voces Adolescentes estuvo vinculada con la conmemoración de los 50 años del último golpe cívico-militar y con el fortalecimiento de la vida democrática y la defensa de los derechos.

Desde su primera edición, el programa ya alcanzó a más de 35 mil jóvenes de los 135 municipios bonaerenses.

La iniciativa se desarrolla a partir de convenios de cooperación entre el Senado bonaerense, la Dirección General de Cultura y Educación y los ministerios de Desarrollo de la Comunidad y Salud de la Provincia.