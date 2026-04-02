A 44 años del inicio de la Guerra de Malvinas, los municipios de la provincia de Buenos Aires desplegaron una amplia agenda de actividades para homenajear a los veteranos y a los caídos en el conflicto del Atlántico Sur. Hubo vigilias durante la noche del 1° de abril, actos centrales este jueves 2 y propuestas culturales que se extendieron en todo el territorio.

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Uno de los distritos con mayor despliegue fue Mar del Plata, donde se realizó la tradicional vigilia en el Monumento a los Caídos y este jueves se llevó adelante el acto oficial con izamiento de la bandera, desfile cívico-militar y misa en la Catedral.

En San Nicolás, la comunidad también se reunió en el Monumento a los Héroes de Malvinas para la vigilia, que se extendió hasta la medianoche con el Himno Nacional. Este jueves se desarrollaron actos en el cementerio municipal y en el Paseo Costanero.

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En el conurbano, las actividades se multiplicaron. En Ituzaingó se realizaron dos vigilias simultáneas con fuerte participación vecinal y testimonios de excombatientes. En Morón, la propuesta incluyó una visita guiada en el Museo Nacional de Aeronáutica encabezada por veteranos.

Vigilia por Malvinas en Almirante Brown.

En Almirante Brown hubo festival, marcha de antorchas y caravana por espacios de memoria, mientras que en Quilmes se llevó adelante una vigilia con marcha y actividades culturales en Bernal. También se realizaron homenajes en Tres de Febrero, Moreno, Ensenada y Esteban Echeverría, con actos, desfiles y propuestas artísticas.

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En San Fernando, la agenda continuará con una peña cultural, mientras que en Merlo el homenaje tomó forma audiovisual con el preestreno de la película “Malvinas: Legado de sangre”.

En el interior bonaerense, el despliegue fue igual de amplio. En Chivilcoy, la vigilia se realizó pese al mal clima y el acto central de este jueves contará con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En Trenque Lauquen, 9 de Julio, General Paz, 25 de Mayo, Saladillo, Campana, Arrecifes, Maipú, Monte y Lincoln se desarrollaron vigilias y actos oficiales con ofrendas florales, palabras alusivas y participación de instituciones.

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También hubo homenajes en Dolores, Chascomús, Las Flores, Villarino, Salliqueló y Coronel Suárez, donde las actividades incluyeron ceremonias, descubrimientos de monumentos y participación comunitaria.

En la costa atlántica, Necochea realizó su vigilia en Quequén y continuó con actos centrales, mientras que el Partido de La Costa llevó adelante homenajes en distintas localidades antes del acto principal en Las Toninas.

En Bahía Blanca, en tanto, el municipio lanzó el “Mes de Malvinas”, con una extensa agenda cultural, educativa y conmemorativa durante todo abril.

En San Vicente, Tres de Febrero y Gonzales Chaves, las actividades también incluyeron propuestas culturales y musicales, reforzando el vínculo entre memoria e identidad.

Por su parte, en San Miguel se realizó un homenaje especial en el que una calle de Bella Vista pasó a llevar el nombre del veterano Jorge “Picho” Svendsen.

Vigilia por Malvinas en Chascomús.

Mención especial merece Malvinas Argentinas, un distrito cuya identidad está atravesada por la causa. Allí se realizó una vigilia en las inmediaciones del Palacio Municipal con la participación de vecinos, excombatientes y autoridades.

“El corazón de un pueblo que no olvida: Malvinas siempre argentinas”, expresaron desde el municipio.

Este jueves se lleva a cabo el acto central con homenajes a veteranos y caídos y la participación del músico Raúl Porchetto.

Creado en 1995 tras la división del ex partido de General Sarmiento, Malvinas Argentinas es uno de los pocos municipios del país cuyo nombre funciona como un recordatorio permanente del reclamo de soberanía.

En toda la provincia, con distintos formatos pero con el mismo espíritu, la conmemoración volvió a unir a las comunidades en torno a la memoria, el reconocimiento y el compromiso de mantener viva la causa Malvinas.