El enfermero acusado de maltratar física y verbalmente a dos adultas mayores en un geriátrico de Mar del Plata continuará detenido luego de negarse a declarar ante la Justicia. Durante la audiencia de indagatoria, Nicolás Cichero, de 37 años, únicamente rechazó la acusación por amenazas contra una compañera de trabajo y decidió no responder preguntas sobre las agresiones registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento.

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El imputado fue trasladado este sábado desde la Unidad Penal 44 de Batán hasta los tribunales marplatenses para comparecer ante el fiscal Carlos Russo, quien lleva adelante la investigación.

Actualmente está acusado por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas, delitos que, en conjunto, contemplan una pena de entre tres y 16 años de prisión en caso de una eventual condena.

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Cuando la denuncia ingresó a la Justicia, la causa había sido iniciada por lesiones leves. En esa instancia, Cichero fue aprehendido, notificado de la formación de la causa y posteriormente recuperó la libertad.

Sin embargo, con el avance de la investigación y la incorporación de nuevas pruebas, el expediente cambió de rumbo.

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Pericias médicas determinaron que una de las víctimas, una mujer de 83 años, sufrió la pérdida de dos dientes como consecuencia de la agresión. Ese informe permitió modificar la calificación legal a lesiones graves agravadas por violencia de género, ya que las secuelas afectan funciones como la alimentación y aumentan el riesgo de complicaciones médicas.

A partir de ese cambio, el fiscal Russo solicitó una nueva orden de detención, que fue autorizada por el juez de Garantías Daniel De Marco. Desde entonces, el acusado permanece alojado en el penal de Batán.

Los videos que conmocionaron a Mar del Plata

La investigación comenzó después de que los responsables de la Residencia Geriátrica David revisaran las cámaras de seguridad internas y descubrieran distintas escenas de violencia contra dos residentes.

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En una de las grabaciones se observa al enfermero alimentar a una mujer de manera violenta y golpearla con una cuchara metálica en la boca.

Otra secuencia muestra cómo la traslada en silla de ruedas hasta una habitación y la arroja bruscamente sobre la cama mientras continúa insultándola.

Los registros de audio también captaron frases de extrema violencia.

Entre ellas se escuchan expresiones como "¿Por qué no te morís?", "Morite de una vez por todas" y "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza", que quedaron incorporadas al expediente judicial como parte de las pruebas.

También investigan amenazas a una compañera

Además de las agresiones contra las residentes, la Fiscalía acusa a Cichero de haber amenazado a una compañera de trabajo que fue quien alertó a las autoridades del geriátrico sobre los maltratos.

Según la investigación, el imputado le habría enviado mensajes intimidatorios por WhatsApp después de que denunciara los hechos ante sus superiores.

Durante la indagatoria negó esa acusación, aunque rechazó responder preguntas sobre el resto de los delitos que se le imputan.

Su teléfono celular fue secuestrado y será peritado para determinar si esos mensajes forman parte de la evidencia.

Qué puede pasar ahora

Tras la audiencia, el fiscal Russo cuenta con un plazo de 15 días para definir si solicita la prisión preventiva de Cichero, quien continuará detenido mientras tanto en la Unidad Penal 44 de Batán.

En paralelo, la investigación busca determinar si existieron otros episodios de violencia dentro del geriátrico mediante el análisis de registros de las cámaras de seguridad y nuevas declaraciones testimoniales.

Las familias de las dos víctimas ya se presentaron en la causa con representación legal para impulsar el proceso judicial.

Por otra parte, el establecimiento donde ocurrieron los hechos continúa funcionando, aunque el Ministerio de Salud bonaerense dispuso su clausura preventiva para el ingreso de nuevos residentes, tras detectar irregularidades durante una inspección realizada luego de que el caso tomara estado público.