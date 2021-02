Matías Montín retorna este lunes a su hogar tras pasar dos semana internado por un brutal agresión en un boliche marplatense. Los agresores le pegaron con una botella en la cabeza y aún tiene un coagulo.

“Tengo un coagulo en la cabeza y, si bien los médicos me dijeron que estoy mucho mejor, voy a tener que hacer una vida muy tranquila, sin actividad física ni ese tipo de cosas. Voy a estar acompañado de la gente que me quiere, como mis amigos y mi familia”, explicó Montín.

Sobre lo ocurrido relató que “estaba yendo a tranquilizar todo y ver qué había pasado. Yo no sabía por qué uno de los chicos le pegó a mi amigo y quería tratar de que se relajen para que cada grupo pueda disfrutar la noche y seguir adelante, pero no llegué a hablar ni a verles la cara que me pasó esto”.

Su padre, Carlos, dijo que “fueron 14 días muy duros” y agradeció al intendente Guillermo Montenegro , quien afirmó que estuvo “todos los días”, a Facundo Moyano que les dio “el hospedaje en un hotel” y al Comisario Mayor Lucio Pintos que “siempre actuó, hizo todo”.