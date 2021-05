La comuna marplatense es uno de los 121 municipios que baja a fase 2 desde el lunes 31 de mayo. Mientras el oficialismo se muestra en desacuerdo, el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, explicó los motivos.

El concejal de Juntos por el Cambio, Agustín Neme, que responde al intendente Guillermo Montenegro criticó el pase a fase 2:

Teníamos razón. No era un aislamiento de pocos días. El gobierno nacional y provincial vuelven a utilizar una estrategia que ya fracasó, con una cuarentena que nadie sabe cuanto durará, dejando sin trabajo y sin educación a Mar del Plata.

Mientras tanto seguimos sin vacunas. — Agustin Neme (@agustin_neme) May 28, 2021

Para bajar a fase 2 los municipios deben cumplir con uno de los dos parámetros vigentes: Más de 500 contagios cada 100.00 habitantes o el 80% de las camas UTI ocupadas. Según la Provincia, Mar del Plata, baja de fase por el primer parámetro.

Carlos Bianco admitió que “hay una controversia con el intendente Montenegro. Nos dice que eso da tan alto porque tomamos la proyección de la población del Indec y la población real de Mar del Plata es otra. La verdad que no sabemos cuál es la población real de Mar del Plata hasta que no haya un censo. Mientras no haya un nuevo censo, lo que nosotros tomamos son los números oficiales. La proyección del Indec al año 2021, que indica una población aproximada de 650 mil personas habitando en Mar del Plata”, aclaró al medio La Capital.