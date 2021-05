Mar del Plata bajó a fase 2 por la cantidad de casos cada 100 mil habitantes y eso implica restricciones al sector gastronómico. El horario está permitido hasta las 19 y sin atención al interior del local pero los comerciales quieren cerrar a las 23.00 con aforo interno del 30%.

"En Fase 2 solo está permitido delivery, take away y mesas afuera, pero con el clima que tenemos en Mar del Plata necesitamos trabajar, por lo menos, con un 30% de aforo en el local porque sino es insostenible. Ya se cerraron gran cantidad que no van a volver a abrir y, si no nos dejan trabajar, van a cerrar muchos más", consideró un propietario de un bar al medio El Marplatense.

Según el empresario “una gran cantidad de gastronómicos, entre ellos cafeterías, cervecerías y restaurante, alrededor de un 80% 0 90%”.

Mar del Plata bajó a fase 2 porque superó la barrera de los 500 contagios cada 100 mil habitantes. Los comerciantes se niegan a cerrar a las 19.00 y atender solo en el exterior. Un condicionante para las “mesas afuera” es el clima frio y por eso insisten con el aforo interno del 30%.