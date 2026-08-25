Del 12 al 26 de septiembre de 2026, la provincia de Santa Fe será sede de los XIII Juegos Suramericanos, uno de los eventos deportivos más importantes del calendario regional. Durante dos semanas, más de 4.000 atletas provenientes de 15 países llegarán a la Argentina para participar de una competencia que reunirá 43 deportes y 60 disciplinas.

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Además de las tres sedes en Santa Fe (Rosario, Santa Fe y Rafaela), la competencia contará con otras cuatro ciudades como subsedes Recreo (tiro), Paraná (sóftbol), Vicente López (bowling) y Mar del Plata (surf).

El bowling formará parte del programa con pruebas individuales y por equipos, tanto en la rama masculina como femenina y las competencias tendrán lugar desde el martes 15 al sábado 19 de septiembre en el Shopping Norcenter (acceso a Debenedetti, B1605), el cual cuenta con un moderno bowling center equipado con pistas profesionales y tecnología especializada para la práctica de esta disciplina.

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El cupo máximo de representante por país es de dos atletas masculinos y dos femeninos. Para las competencias, individual y dobles, se aplicarán estrictamente las normativas establecidas por la Federación Internacional de Bowling (IBF) y la Confederación Sudamericana de Bowling. El torneo será clasificatorio a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Por otra parte, en Mar del Plata, se llevarán a cabo las competiciones de surf, tanto en rama masculina como femenina.

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Las jornadas se desarrollarán en Playa Grande con una programación que irá desde el sábado 19 al viernes 25 de septiembre. Aquí podrán participar todos los atletas de los países cuyos Comités Olímpicos estén afiliados por ODESUR y que sus Federaciones Nacionales se encuentren afiliadas a la Confederación Suramericana de Surf. La competencia también otorgará clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima.

Este encuentro deportivo pertenece al calendario oficial de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), que cada cuatro años organiza la competencia en distintos países de Sudamérica.

Los XIII Juegos Suramericanos reunirán delegaciones de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

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Además de la disputa por las medallas, la edición 2026 tendrá otro atractivo importante: 26 disciplinas otorgarán plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos Lima 2027, convirtiendo a Santa Fe 2026 en una instancia clave dentro del calendario deportivo continental.