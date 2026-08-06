Juan Andreotti, intendente de San Fernando y miembro del Frente Renovador, fue uno de los jefes comunales que asistió a la manifestación en contra del proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el oficialismo en el Congreso y se debate este jueves en el Senado.

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El joven intendente, de 43 años, es una de las figuras jóvenes con mayor proyección dentro del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa. Además, es una de las cartas que el espacio tiene para mostrar en 2027 de cara a la carrera por la gobernación bonaerense.

Andreotti protagonizó la columna del FR en las adyacencias del Congreso. Con una pancarta, con tipografía similar a la usada por la Selección en el Mundial tras el partido por Inglaterra que dice: "Te hacen creer que vivís en un país de mierda para que no lo defiendas cuando lo destruyen".

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“Defender la tierra no te hace de un partido o del otro, te hace Argentino. Volvamos a debatir sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, no sobre quién lo dice. No dejes que nadie te diga que opinar por como querés vivir está mal, no faltas el respeto a nadie ni dejes que nadie te lo falte por aquello que sentís!”, señala su publicación en Instagram acompañado de imágenes de su participación.

Anteriormente, el jefe comunal sanfernandino había asegurado que de aprobarse el capítulo que reforma la Ley de tierras rurales, la norma permitirá “a capitales extranjeros adueñarse sin límites de las tierras argentinas. Hablamos de que controlen superficies mayores incluso que nuestras Islas Malvinas”.

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“Quieren modificar la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, para eliminar la protección a los suelos quemados -haciendo de los incendios un mejor negocio-; y disminuir los presupuestos de protección ambiental, poniendo en riesgo a nuestras reservas de agua, montañas, ríos, bosques y lagos. Sres. Senadores y Sras. Senadoras: no vendan a nuestra Argentina. NO a las Leyes de “extranjerización” de los recursos naturales”, concluyó.

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