Pasadas las 20.00 de este sábado, aún siguen llegando columnas a Plaza de Mayo y se espera que el discurso central se brinde promediado las 21.00.

“Creo que la marcha de hoy va a ser equivalente a la marcha del 2x1, cuando (Mauricio) Macri quiso avanzar injustamente con el 2x1 a los genocidas y la sociedad salió masivamente a decirle que no, que ese es un límite”, aseguró Carlos Bianco en medio de la manifestación.

Y continuó: “Que otras cosas se pueden discutir, se puede estar de acuerdo, en desacuerdo con el modelo económico, etc., pero cuando uno ya se mete en la elección de vida de las personas, me parece que es un límite que nosotros, como sociedad, no tenemos que permitirlo”.

“Cada vez que se hicieron estas cosas, terminó muy mal. No son experimentos que no terminan. Hasta acá llegó Milei”, sentenció el jefe de ministros de Axel Kicillof.

Por su parte, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, expresó: “Nos encontramos otra vez en las calles para frenar el odio de Milei y defender la igualdad, la convivencia y la diversidad”.

Sorprendió la publicación de Sergio Massa que, hasta el momento no se había manifestado y expresó: “LA VERDADERA LIBERTAD Y LOS DERECHOS SON DE TODAS LAS GENERACIONES ARGENTINAS”.

