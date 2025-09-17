El Congreso de la Nación recibe hoy a cientos de manifestantes que exigen a los diputados que mantengan los proyectos de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, recientemente vetados por Javier Milei.

Para controlar la protesta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplega un operativo con más de 1100 efectivos de fuerzas federales, a los que se sumarán agentes de la Policía de la Ciudad. Hay vallas en todos los accesos a la Plaza del Congreso y un férreo control de los manifestantes.

UNA DOCTRINA DE ORDEN: LA SEGURIDAD EN MARCHA



El orden vuelve a ser la base de la Argentina. Por eso equipamos a nuestras Fuerzas Federales con chalecos, escopetas, motos y vehículos de última generación.



— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 16, 2025

Casualmente, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó ayer un acto para entregar herramientas de trabajo a los comandos antidisturbios. “Nuevo equipamiento para mantener algo que hemos logrado todos los argentinos que es tener orden en las calles“, sostuvo la funcionaria libertaria.

La marcha, convocada por la comunidad universitaria, sindicatos CTA y CGT, partidos políticos, movimientos sociales y jubilados autoconvocados, podría generar cortes de tránsito pese a los esfuerzos del Gobierno por evitarlo.

Dentro del Congreso, la sesión se espera alrededor de las 13.00, tras la reunión de labor parlamentaria de los jefes de bloque a las 11.30, que definirá la dinámica del día. Aunque el temario incluye más de 20 ítems, los decretos 647 y 651, con los que Milei vetó la emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario, concentran toda la atención. Para que los proyectos sigan vigentes, se necesita el respaldo de al menos dos tercios de los diputados; de lo contrario, los vetos quedarán confirmados y los proyectos solo podrían avanzar en el Senado si se revocan.

