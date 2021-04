El histórico dirigente possista electo como convencional provincial en Vicente López destacó la figura del Intendente de San Isidro. A diferencia de otros miembros de JxC, aseguró que "la situación por el Covid es grave y no hay lugar para juegos políticos". Sobre la interna radical, dijo que en Provincia "el resultado no está definido". Pidió terminar contra la actitud "sumisa" de la UCR y cargó contra los radicales que "apoyan ajustes por un carguito": "Nuestro partido está acostumbrado a querer mandar al banco a los jugadorazos. Tenemos al único Intendente radical de la Provincia que no se cansa de ganarle al justicialismo. La verdad: O somos boludos o somos oportunistas", tiró.