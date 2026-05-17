El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, salió a responderle al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de que el dirigente libertario afirmara que una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri en 2027 “le haría un favor al kirchnerismo”.

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“No comparto. Todo el mundo tiene derecho a competir y hacer su aporte. Eventualmente habrá que ver cómo se compite y a favor de quién”, sostuvo Jorge Macri en declaraciones a Radio Mitre.

La respuesta llegó después de que Menem, en una entrevista con Clarín, cuestionara la posibilidad de que Mauricio Macri vuelva a competir por la Presidencia. “Es un expresidente que no pudo reelegir, que hizo un esfuerzo por terminar con el populismo y no pudo porque volvió”, afirmó el dirigente de La Libertad Avanza.

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En esa línea, Menem aseguró que si el fundador del PRO se presenta en 2027 “le haría un favor al kirchnerismo” y sostuvo que “los votantes del PRO nos van a acompañar”.

MARTÍN MENEM: “SI QUIERE COMPETIR, MACRI LE HARÍA UN FAVOR AL KIRCHNERISMO”



El Presidente de la Cámara de Diputados se despega del reclamo de Patricia Bullrich para que Manuel Adorni presente su Declaración Jurada. Relativizó las internas dentro del oficialismo y aseguró que… pic.twitter.com/ZQUth2GWXu — Clarín (@clarincom) May 17, 2026

Además, planteó que Mauricio Macri “tendría que estar absolutamente comprometido con eliminar el populismo para siempre de la Argentina”.

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Por su parte, Jorge Macri defendió el rol del PRO dentro del escenario político nacional y expresó su deseo de que el espacio tenga candidatos propios en las próximas elecciones presidenciales.

Jorge Macri le respondió a Martín Menem tras las críticas a una posible candidatura de Mauricio Macri: “Todo el mundo tiene derecho a competir” https://t.co/MuycBra5jK — Radio Mitre (@radiomitre) May 17, 2026

“El PRO sin dudas tiene un lugar en la política argentina. Gobernamos tres provincias, muchas intendencias, pasamos por el Gobierno haciendo nuestro aporte”, remarcó.

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De todos modos, el jefe de Gobierno porteño no cerró la puerta a una eventual alianza con La Libertad Avanza de cara a 2027.

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“Hay que verlo. Nosotros vamos a estar garantizando ir al futuro, que el esfuerzo que la gente está haciendo valga la pena, que no volvamos al populismo”, señaló.

Y agregó: “Mi deseo es que al Gobierno nacional le vaya bien, porque así a la Ciudad le va bien y si nos va bien a nosotros, también le va bien al país”.