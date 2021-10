El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, el mismo que esta semana citó a indagatoria a Mauricio Macri por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ayer también citó a indagatoria al intendente de Pinamar, Martín Yeza, por supuesta responsabilidad en maniobras fraudulentas millonarias cometidas con tarjetas Alimentar.

En las últimas horas, Yeza informó que presentó un pedido de nulidad a su indagatoria "por múltiples irregularidades" y denunció que el magistrado le negó el acceso al expediente. En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, Yeza escribió: "Quiero mantenerlos al tanto de mi citación a la justicia: Ayer me notificaron (sin que conste ningún domicilio ni detalle más que mi nombre) por cédula".

Hoy mismo (tiempo récord!) el Juez dijo que no, que no nos da unos días.

Hasta ahora no sabemos de qué me acusan concretamente y leer el expediente es clave para entender si me presento a un circo en donde ya esta todo armado o a una instancia judicial. — Martín Yeza (@martinyeza) October 6, 2021

"Hoy presenté a mi abogado y solicitó unos días para leer el expediente de Tarjetas alimentar, ya que tiene 1600 hojas. Hoy mismo (tiempo récord!) el Juez dijo que no, que no nos da unos días. Hasta ahora no sabemos de qué me acusan concretamente y leer el expediente es clave para entender si me presento a un circo en donde ya está todo armado o a una instancia judicial”, aseguró el alcalde.

Por lo tanto que justo esta semana me quieran llamar a indagatoria mientras dilata el enjuiciamiento de los verdaderos culpables genera sospechas.

Ya solicitamos la nulidad de la indagatoria por múltiples irregularidades.

Los mantengo al tanto. — Martín Yeza (@martinyeza) October 6, 2021

En otro mensaje, Yeza escribió: "Quiero recordarles que los responsables del robo están detenidos desde hace 7 meses y desde hace 3 meses y medio el fiscal federal pidió la elevación a juicio oral y público. Por lo tanto que justo esta semana me quieran llamar a indagatoria mientras dilata el enjuiciamiento de los verdaderos culpables genera sospechas. Ya solicitamos la nulidad de la indagatoria por múltiples irregularidades".

La causa investiga el destino de dos millones de pesos consumidos con tarjetas del plan oficial Alimentar sustraídas de la oficina de Desarrollo Social del municipio, donde se debía realizar su distribución a los correspondientes beneficiarios. Por el caso, que desató un escándalo en Pinamar, están procesadas y detenidas cuatro personas, entre ellas una exempleada de ese municipio.