El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero "también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025”, según anunció el vocero presidencial de Javier Milei.

Ads

El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025.



Este el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) September 22, 2025

“Este el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos”, agregó.

El anuncio llega luego de que se anunciasen la suspensión de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

Ads

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, afirmó Adorni en un post.

Puede interesarte

La medida regirá de manera excepcional durante poco más de un mes y alcanza a todos los cultivos. Según explicó el funcionario, la decisión busca acelerar el ingreso de divisas en un contexto en el que el Ejecutivo procura sostener el programa económico y dar previsibilidad al mercado cambiario.

Ads

Con esta resolución, el Gobierno intenta reforzar la posición de reservas del Banco Central y brindar una señal al sector agroexportador para que acelere las operaciones de venta al exterior.