El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, adelantó que el ministro y candidato a presidente Sergio "Massa está pensando en bajar impuestos al campo, nunca subirlos".

"En las últimas semanas el Ministro Sergio Massa me solicitó hacer una proyección de exportaciones y simular una baja de impuestos al sector agropecuario", explicó Bahillo.

El funcionario señaló que "la separata que se envía al Congreso incluye todos los beneficios impositivos de todos los actores económicos, no se separa por ejemplo lo que tiene que ver con salud y promoción industrial, sino que incluye todo".

El Secretario de Agricultura recordó que el Ministro de Economía ha demostrado tener una tendencia de baja de impuestos al sector agropecuario al indicar que "en los últimos tres meses hemos bajado la alícuota a cero de las economías regionales, tales como maní, arroz, vitivinicultura, tabaco, y cítricos; y hemos suspendido las retenciones al sector lácteo".

"Nunca vamos a modificar algo en contra del sistema cooperativo", aseguró Bahillo al indicar que "en 2017, cuando Mauricio Macri propuso la eliminación de la exención al impuesto a las ganancias que tenía el sector cooperativo, nosotros nos opusimos a ese articulo y no se aprobó". "No me voy a desdecir ahora, cuando lo enfrenté en su momento", remarcó.