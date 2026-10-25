Sergio Massa volvió a dejar una señal sobre el futuro del peronismo y la estrategia electoral para 2027. “Lo más importante es construir la alternativa al Gobierno para ganar el año que viene”, afirmó el líder del Frente Renovador en un encuentro con rectores de universidades nacionales. Un fragmento de sus declaraciones fue difundido en redes sociales por Alexis Guerrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, con un mensaje que apunta a la discusión interna: “Humildad y generosidad. Lo importante no es el ego. Lo importante es construir una alternativa”.

Ads

En el video, Massa planteó que su lugar personal debe quedar subordinado a la posibilidad de construir una propuesta competitiva frente al oficialismo. “Yo me imagino trabajando en esa articulación”, sostuvo, antes de explicar cómo debería resolverse la discusión sobre los liderazgos y las candidaturas.

“Mi rol personal es secundario, si uno es el mejor para ganar es el mejor y compite; si uno no es el mejor y hay otro que está mejor, ayuda a que el otro compita para ganar”, expresó.

La definición coincide con la línea planteada por el Frente Renovador y acordada por todos los sectores del peronismo. Con este mensaje Massa reafirma el planteo de que deberían ordenar la construcción electoral del peronismo: priorizar una alternativa con posibilidades de ganar por encima de las aspiraciones individuales.

Ads

El mensaje de Guerrera y la discusión por la unidad

La publicación del Vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerensevuelve a poner en circulación una discusión central para el peronismo bonaerense y nacional: cómo articular a los distintos sectores, ordenar sus liderazgos y definir una estrategia común de cara a las elecciones del año próximo.

HUMILDAD Y GENEROSIDAD. Lo importante no es el ego. Lo importante es construir una alternativa. https://t.co/Jft1F9vapC — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) October 23, 2026

Guerrera acompañó el fragmento con una consigna que refuerza la idea de anteponer los acuerdos colectivos a las disputas personales. Ya había planteado esta postura en diálogo con LANOTICIA1 cuando consultado por las PASO afirmó: “Creo que es la forma más sana y ordenada que tiene nuestro espacio político para llegar con un candidato que haya sido avalado por el voto de los adherentes, y no por el acuerdo de las cúpulas y mucho menos por la exclusividad de una lapicera”.

Ads

En ese marco, el mensaje del Frente Renovador busca instalar la construcción de una alternativa como prioridad, sin anticipar quién debería encabezarla. La discusión pasa por encontrar un esquema que permita reunir a los distintos sectores del peronismo y ampliar su capacidad de competencia frente al Gobierno de Javier Milei.

De la consigna del 17 de octubre al armado para 2027

El planteo de Sergio Massa tiene un antecedente reciente. Durante el Día de la Lealtad, el pasado 17 de octubre, compartió un fragmento de un discurso de Juan Domingo Perón acompañado por una consigna explícita: “La unidad es el camino a la victoria”.

El mensaje fue replicado por dirigentes de distintas provincias, entre ellos el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; el diputado nacional por Chubut Juan Pablo Luque; el diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel; los legisladores provinciales entrerrianos Juan José Bahillo y Enrique Cresto; y la diputada nacional bonaerense Victoria Tolosa Paz.

Ads

Las adhesiones buscaron mostrar que el llamado a la unidad encuentra interlocutores más allá del Área Metropolitana de Buenos Aires, con referencias al peronismo federal y a la necesidad de construir una propuesta que incorpore a las provincias, la producción y el trabajo.

El contexto había quedado expuesto ese mismo día, cuando el peronismo mostró sus diferencias con actividades separadas: Kicillof encabezó un acto en La Matanza, Máximo Kirchner estuvo en Chaco y Massa no tenía actividades públicas previstas. La escena fue reflejada en una nota anterior de LaNoticia1 sobre la interna del espacio.

La UNSAM, entre el reclamo universitario y la discusión política

Las declaraciones que ahora se difundieron corresponden a un encuentro que Massa mantuvo el miércoles 21 de octubre con rectores y rectoras de universidades nacionales en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La reunión tuvo como eje la situación del sistema universitario, afectado por el ajuste presupuestario y el conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Durante el encuentro, Massa defendió el papel de la educación pública y su vínculo con la movilidad social. “La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”, sostuvo.

También advirtió sobre la salida de docentes y científicos del país y planteó la necesidad de recuperar la centralidad de las universidades en el desarrollo nacional.

El encuentro reunió a autoridades de distintas casas de estudio, entre ellas la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Hurlingham, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, entre otras.

Así, en una misma intervención, Massa combinó el respaldo al reclamo universitario con una definición política sobre el escenario electoral. Su mensaje vuelve a poner el foco en la unidad y deja abierta la discusión sobre quién deberá representar al peronismo en 2027, con una premisa que el Frente Renovador busca instalar: primero construir una alternativa y después definir quién está en mejores condiciones de competir.