El peronismo conmemora este sábado 17 de octubre el Día de la Lealtad con tres actividades separadas, en una jornada que vuelve a mostrar las diferencias internas del espacio de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabeza un acto en La Matanza; sectores de La Cámpora marchan hacia el domicilio de Cristina Kirchner, en la Ciudad de Buenos Aires; y Máximo Kirchner participa de una celebración en Chaco junto al exgobernador Jorge Capitanich.

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La división de los actos refleja la disputa por la conducción del peronismo y las distintas estrategias electorales del espacio. Mientras Kicillof busca posicionarse como una alternativa presidencial para 2027, el kirchnerismo mantiene a Cristina Kirchner como una referencia central, aunque la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Kicillof, en La Matanza

El mandatario bonaerense encabeza desde las 15 un acto en el polideportivo Juan Domingo Perón, en La Matanza. La organización está a cargo del intendente Fernando Espinoza, uno de los dirigentes que acompaña al gobernador en la construcción de su espacio político.

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Kicillof es el único orador de la actividad, que reúne a dirigentes, legisladores, intendentes y representantes gremiales vinculados al peronismo bonaerense. La convocatoria se produce después de que el gobernador expresara su disposición a competir por la Presidencia bajo la consigna “Cuenten conmigo”.

La fecha recuerda la movilización obrera del 17 de octubre de 1945, considerada un acontecimiento fundacional del peronismo. A 81 años de aquella jornada, el acto bonaerense está atravesado por la discusión sobre el liderazgo y el rumbo electoral del movimiento.

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La Cámpora marcha a la casa de Cristina

En paralelo, sectores vinculados a La Cámpora realizan una movilización hacia San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria tras su condena en la causa Vialidad.

La convocatoria tiene como eje el respaldo a la expresidenta y el reclamo por su libertad, en medio de las diferencias que mantienen los distintos sectores del peronismo sobre la conducción partidaria y las candidaturas para 2027.

Sin embargo, Máximo Kirchner no participa de esa movilización ni del acto de Kicillof en La Matanza. El diputado nacional se encuentra en Chaco, donde comparte actividades con Jorge Capitanich.

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Máximo Kirchner, en Chaco

El referente de La Cámpora participa en Resistencia de la celebración del Día de la Lealtad en el Club Juventud. Allí es el principal orador de un encuentro junto a Capitanich, exgobernador chaqueño y actual senador nacional.

Massa visitó a Cristina antes del Día de la Lealtad

El exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa visitó este viernes a Cristina Kirchner en su domicilio de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Según publicó Página/12, el encuentro se produjo en la víspera del 17 de octubre, en medio de las diferencias internas del peronismo y de las distintas convocatorias organizadas para conmemorar la fecha.

Hasta el momento, Massa no tiene una actividad pública confirmada para este sábado. El Frente Renovador, su espacio político, definió que sus dirigentes celebren el Día de la Lealtad en sus respectivos distritos, sin una convocatoria nacional centralizada.

De esta manera, la conmemoración tiene distintos escenarios y protagonistas, en un momento en que el peronismo busca definir cómo reorganizarse frente al Gobierno nacional y quién encabezará su proyecto político en las próximas elecciones presidenciales.