Sergio Massa se diferenció con Alberto Fernández por la denuncia penal que presentó este último contra Javier Milei tras las disparada del dólar, y al respecto señaló al candidato libertario “hay que ganarle en las urnas, no en los tribunales”.

Por otro lado, caracterizó a Milei como un “emergente del enojo y la frustración, incluso de mucha gente que en 2019 votó al Frente de Todos”.

“Por eso cada vez que puedo les pido perdón por los errores de Guzmán, de Kulfas, etc”, disparó el tigrense alejándose del ex ministro de Economía y su par de Producción.

En esa línea Massa volvió a decir que "hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no serían ministros, no tengo ninguna duda”. De esta manera, continúa tratando de diferenciarse de cierto sector que sería el responsable del fracaso de la gestión Fernández, aunque no queda claro quiénes serían, ya que el tigrense no los nombra y él mismo es ministro de la Nación.