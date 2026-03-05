El diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Galmarini, dejó abierta la posibilidad de que Sergio Massa vuelva a competir por un cargo ejecutivo en la provincia de Buenos Aires y pueda ser candidato a gobernador en 2027. “No dejamos de evaluar los escenarios”, afirmó al ser consultado sobre esa chance.

La definición la dio durante el lanzamiento de la tercera temporada del streaming Uno Tres Cinco, donde habló del presente del peronismo y del escenario político que se abre en la Provincia.

“Nosotros no tenemos candidatos. Logramos una estabilidad política y una ingeniería interna para llegar a los cierres de listas con la idea de no apurarnos sin saber cuál es la cancha”, explicó el dirigente del Frente Renovador.

En ese marco, también se refirió a la discusión interna que atraviesa el peronismo bonaerense. “No sé si es mejor ir juntos o separados, digo que yendo juntos no alcanzó”, planteó.

Según Galmarini, el desafío del espacio es ampliar su base electoral. “En un escenario polar tenemos que ir juntos, es condición necesaria pero no suficiente. Tenemos que ir a buscar a la gente que no nos votó”, sostuvo.

El legislador también analizó los cambios en la política y el impacto de las redes sociales. “Hay una modificación global: las tecnologías de la información se llevaron puestas a las instituciones políticas”, señaló. Y agregó: “Hoy un dirigente es alguien que comunica bien y responde a las redes sociales”.

Finalmente, pidió bajar el tono de la confrontación política en la Argentina gobernada por Javier Milei. “En vez de discutir a los cuatro vientos, tenemos que poner la cabeza fría y no engancharnos en el juego agresivo”, concluyó.