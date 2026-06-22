El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, anticipó que el escenario político comenzará a acelerarse una vez finalizado el Mundial de Fútbol y consideró que la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 se pondrá en marcha antes de lo habitual.

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Durante una reciente conferencia de prensa, el jefe comunal sostuvo que "después del Mundial de Fútbol comenzará la campaña política para el 2027", en referencia a una dinámica electoral que, según evaluó, empezará a desarrollarse con más de un año de anticipación respecto de los comicios generales.

En ese marco, Matzkin remarcó que la gestión seguirá siendo el eje de su administración. "Cuando uno es gobierno debe gestionar y el pueblo debe votar en base a lo que vamos realizando y revalidar su voto o no en función de la gestión. Por eso seguiremos mostrando lo que hicimos y lo que planeamos hacer", expresó.

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El intendente también se refirió al presente del PRO y aseguró que en los últimos meses el partido comenzó un proceso de reorganización interna. Según explicó, el espacio impulsa una iniciativa denominada "Próximo Paso", una gira federal promovida por Mauricio Macri para recuperar protagonismo, fortalecer la estructura partidaria y delinear una estrategia de cara a 2027.

En ese contexto, Matzkin afirmó que el PRO buscará llegar fortalecido a una etapa en la que distintas fuerzas políticas comenzarán a posicionarse con vistas a la próxima elección presidencial.

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El próximo encuentro de "Próximo Paso" se realizará el 26 de junio en la ciudad de Mar del Plata y contará con la presencia de Macri. El anfitrión será Guillermo Montenegro, una de las principales figuras del armado bonaerense del PRO.

La actividad se desarrollará en el complejo La Normandina, ubicado en Playa Grande, y reunirá a dirigentes nacionales, provinciales y locales, además de legisladores, intendentes, referentes juveniles y militantes. La jornada marcará además el desembarco de este formato en el interior bonaerense, luego de experiencias previas realizadas en Vicente López, Resistencia, Mendoza y Santa Fe.

Se prevé que Matzkin participe del encuentro junto al intendente de Campana, Sebastián Abella, en representación de la Primera Sección Electoral. Se debatirán los próximos pasos de la fuerza y su posicionamiento frente a la coyuntura nacional y provincial, en una etapa que ya comienza a mostrar señales de reconfiguración política rumbo a 2027.