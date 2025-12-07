El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, dejó un mensaje al interior del peronismo tras más de un mes de la derrota en las elecciones legislativas.

“Estoy convencido que realmente podemos diseñar y producir un espacio que vuelva a generar”, consideró el dirigente en el Encuentro Federal de Derechos Humanos. Y añadió: “Hay una realidad: cuando queremos hablarle al 100% de la sociedad, cuando queremos ser híper ecuánimes, ¿vieron cuando hay algunos que dicen que hay que hablarle a todos los sectores? ¿saben qué termina pasando muchas veces? No le hablamos a nadie. Porque le terminamos hablando desde una despersonalización de nuestro espacio desde una despolitización”.

El diputado volvió a pedir por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner: “Lo que queremos no solo es la libertad de Cristina, queremos la libertad de nuestro pueblo”, afirmó. La jornada en la UBA terminó con una caravana hasta el domicilio de la ex vicepresidenta donde cumple pena de prisión.

La jornada culminó con una multitudinaria caravana a San José 1111 pic.twitter.com/Q5axfMoVFs — SECASFPI (@secasfpi) December 7, 2025

Además, sostuvo que la situación de la expresidenta es parte de un esquema más amplio de disciplinamiento político y económico. “Lo que enfrentamos y lo que tenemos adelante es enorme, es poderoso, se garantiza a sí mismo la impunidad”, enfatizó.

Además, según informó NA, Kirchner volvió sobre la situación judicial de la expresidenta al remarcar que su encuentro con economistas fue utilizado para justificar restricciones: “¿Por qué es molesta? Esto es algo que discutí mucho con Cristina durante el 2023. A principios de 2019, nadie imaginaba que nosotros pudiéramos construir una victoria electoral y de repente, la dama mueve y les gana la elección. ¿Ustedes se imaginan que iban a correr otra vez el mismo riesgo, dejándola andar?”.

“Tengo muchos adjetivos para la derecha, pero si hay uno que no tengo es el de tontos. Saben lo que hacen, por eso mataron, por eso torturaron, por eso desaparecieron, por eso persiguieron, por eso endeudaron”, recordó el referente de Fuerza Patria.