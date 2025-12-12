El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, convocó a una reunión del consejo partidario para el viernes 19 de diciembre a las 14 horas en el municipio de Malvinas Argentinas.

Ads

Será el primer encuentro del partido tras el triunfo en la elección provincial del 7 de septiembre, y la ajustada derrota en los comicios nacionales del 26 de octubre.

El llamado al órgano partidario se da en medio de la presión de un sector del peronismo referenciado en el gobernador Axel Kicillof y que busca renovar autoridades; ya que en rigor el mandato de Kirchner culmina el 18 de diciembre de este año.

Ads

En las últimas horas, desde el Partido Justicialista de Florencio Varela, su presidente Julio Pereyra y el actual intendente del distrito Andrés Watson —que es vicepresidente partidario del PJ local— impulsaron un comunicado titulado “Elecciones, sí”.

El texto remarca la necesidad de “mantener la plena vigencia de los mecanismos electorales”, y sostiene que la participación democrática es clave para defender derechos y encarar una etapa de reorganización partidaria.

Ads

Por lo pronto en el temario de la reunión hay cuatro puntos: 1. Lectura y consideración del acta de la reunión anterior; 2. Homenaje por la partida del compañero Juan José Mussi; 3. Convocatoria a elecciones partidarias; 4. Análisis de la coyuntura nacional.

Puede interesarte