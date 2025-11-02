Durante la inauguración de un nuevo Ateneo Néstor Kirchner que reunió a la militancia K de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes, Máximo Kirchner encabezó un discurso post derrota electoral en el que defendió a Cristina Kirchner, criticó las divisiones internas del peronismo y convocó a “volver a caminar, construir y organizar” el movimiento peronista.

“Da vergüenza muchas veces, y mucho más en esta semana, ver que algunos intentaban responsabilizar a la compañera Cristina del resultado electoral. Más allá de que siempre son todos hombres echándole culpa a una mujer”, lanzó el diputado nacional.

El líder de La Cámpora cuestionó duramente a quienes “se esconden cuando los resultados salen mal”:

“¿Cómo puede ser que algunos responsabilicen a la mujer que no puede salir de su casa, mientras los que pueden salir se esconden?”, planteó.

Kirchner sostuvo que Cristina “no se entrega” ni siquiera desde “esa injusta prisión domiciliaria”, y destacó que “sigue tratando de comunicarse con su gente y explicar cuál es la visión del país”. “Las tres veces que fue en una boleta presidencial, las tres veces ganó. Y las tres veces ganó el pueblo argentino y el peronismo”, enfatizó.

El diputado también reflexionó sobre el presente del movimiento justicialista: “Es un gran problema el que tenemos en el peronismo. Hay cosas que entre los compañeros no se hacen. Y algo que no debe perderse nunca es el respeto por los que todos los días lo dan todo, como lo ha hecho ella”, dijo en alusión a la exmandataria.

En otro tramo de su discurso, la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional:

“Lejos de integrar y contener a las mayorías trabajadoras, las excluyen y las someten. Y ahora quieren discutir el trabajo dándole más poder al poder y haciendo más débil al débil. ¡Eso no es reforma, eso es garantizar la esclavitud en Argentina!”.

Finalmente, llamó a la militancia a recuperar el espíritu de Néstor Kirchner y a no bajar los brazos pese a la derrota electoral:

“De las derrotas también se construye. Cuando Néstor salió a caminar para presidente, medía dos puntos. Estamos mucho mejor que eso. A caminar, a construir, a organizar, a interpretar los sueños y anhelos de nuestro pueblo. Nadie se quiebra, nadie se rinde. ¡Vamos para adelante!”.

Máximo Kirchner cerró su discurso con una chicana hacia la interna del peronismo: “Vieron que ahora hay algunos compañeros que no los encontramos porque se fueron diez días a descansar. Néstor no, Néstor encaraba. Iba, iba”.