Máximo Kirchner cuestionó al Gobierno nacional por priorizar la discusión sobre las reglas electorales en lugar de atender los problemas económicos y sociales del país. “Están viendo cómo arman una arquitectura electoral, en vez de ver cómo arman una arquitectura económica de desarrollo para Argentina”, sostuvo.

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El diputado nacional realizó estas declaraciones durante la presentación de la revista Porvenir, que tuvo lugar este miércoles en C Art Media. Allí planteó la necesidad de construir un frente político que tenga como eje la recuperación de la soberanía económica y permita discutir un proyecto de país alternativo al modelo de Javier Milei.

“Un frente político que no se calle y que ponga a disposición de los argentinos y argentinas toda la información posible para dar la pelea y recuperar el poder adquisitivo y el tiempo de compartir en comunidad”, expresó.

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En ese sentido, Kirchner consideró que el peronismo debe animarse a debatir un programa de país y advirtió sobre el riesgo de una nueva frustración si no se discuten los problemas de fondo. “Necesitamos expresar un programa de país, un proyecto político diferente al que nos quieren imponer”, afirmó.

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Las críticas al modelo económico y la defensa de Cristina Kirchner

Durante su exposición, el legislador también cuestionó con dureza la política económica de Milei. “Nuestro país está mal, este modelo económico está agotado, está muerto y solo se sostiene desde Estados Unidos”, afirmó, en referencia al respaldo financiero que recibió el Gobierno argentino el año pasado.

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Kirchner sostuvo que la situación económica tendrá consecuencias difíciles de revertir si no se discuten sus problemas estructurales. En ese marco, vinculó sus críticas al escenario político y judicial que atraviesa Cristina Fernández de Kirchner, a quien volvió a considerar víctima de una persecución.

“Es doloroso y va a costar mucho salir si no discutimos en serio los problemas que tenemos, más cuando se persigue y se encarcela al que piensa diferente como es el caso de Cristina”, señaló.

Además, se preguntó por qué la expresidenta continúa siendo identificada por parte de la sociedad como una referencia política, pese a estar detenida y sin poder comunicarse con la ciudadanía en las mismas condiciones que otros dirigentes.

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“Lo que está sucediendo es que hay un grito de la sociedad argentina que está buscando representación y amparo”, sostuvo. Y agregó que esa situación debe interpelar a quienes todavía pueden recorrer el país y presentar propuestas.

El pedido de auditar el RIGI

Otro de los pasajes de su intervención estuvo dedicado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Kirchner cuestionó las reacciones que generó su planteo de auditar los beneficios que reciben las empresas adheridas al régimen.

“¿Se puede auditar la universidad pública? Auditamos a los estudiantes y a los profesores, auditamos también las pensiones por discapacidad, pero ¿no podemos auditar a las petroleras y mineras con enormes ventajas impositivas?”, preguntó.

El diputado también cuestionó que, mientras se realizan controles sobre otros sectores, no se avance sobre las empresas que reciben beneficios fiscales para desarrollar inversiones en el país.

“Sí, vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más”, concluyó.

Durante su discurso, Kirchner también reclamó una sociedad más democrática y justa, con mejores salarios, mayor acceso a la información y libertad para elegir sin proscripciones. Además, planteó que la discusión sobre la calidad de vida no debe limitarse al costo de los servicios, sino contemplar el desarrollo económico y la generación de trabajo en Argentina.