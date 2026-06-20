nteiEl barrio porteño de San Telmo la militancia peronista se reunió a reclamar por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. En el Día de la Bandera y a pocos días de cumplirse un año de su detención, La Cámpora convocó a un Banderazo en el Anfiteatro Parque Lezama bajo la consigna: “Por Argentina, por Cristina”.

Ads

Un nutrido grupo de dirigentes acompañó al Diputado Nacional en el escenario en el que se encontraban desde Guillermo Moreno hasta Juan Grabois. Entre las presencias bonaerenses destacadas se anontan las de Mayra Mendoza, Mariel Fernández, Federicho Achaval, Federioco Otermín, Teresa García, Mariano Recalde, Sergio Berni y otros legisladores.

“Con Cristina presa quieren ponerle un limite a la sociedad argentina”, señaló Máximo Kirchner. “No sólo es la proscripción de Cristina, es la de millones y millones de compatriotas que confían en esa persona, que supo llevar a la Argentina a un lugar mucho mejor del que está”.

“Pero no son palabras sueltas al viento”, continuó. "Hay una historia que demuestra que si alguien hubo en el movimiento nacional y popular que hizo todo para que la unidad surgiera, fue la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Cuando en el 2019, pudiendo ser candidata a presidenta —y por ahí había algunos que ponían cara rara—, cedió la presidencia para que hubiera unidad en el peronismo", remarcó metiéndose directamente en la interna que ha tenido un resurgir en los últimos días tras las declaraciones de la legisladora porteña del MDF, Berenica Iañez.

Ads

Si bien tanto el PJ Provincial, como Axel Kicillof y sus ministros y hasta sus intendentes, tal el caso del platense Julio Alak, convocaron al Banderazo y se plegaron a la consigna, no sólo no estuvieron en el acto sino que además, Máximo Kirchner cargó varios dardos contra el Gobernado sin mencionarlo directamente, pero hablando a las claras de la puja que hoy envuelve a las dos principales tribus del peronismo y en la que ninguno parece dispuesto a ceder.

🇦🇷 Banderazo en Parque Lezama por la libertad de Cristina 🇦🇷



Traé tu bandera de Argentina.



20 de junio • 15 hs#CristinaLibre pic.twitter.com/2obIkkksmp — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) June 18, 2026

"¡Los que todo el día hablan de hacer la unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José para decirle: 'Compañera, ¿cómo está? ¿Necesita algo?' ! ¡Esa es la verdad!". En ese mismo tono se expresó hace pocos días Mayra Mendoza cuando en una entrevista dijo en referencia al Gobernador: "Me da desconfianza alguien que no va a ver a Cristina".

Ads

“Y aunque muchas veces ustedes escucharán que la gente tiene que vivir mejor, que tiene que haber más trabajo, que nuestras PYMEs necesitan un Estado que las proteja y las promueva como complemento de los maravillosos bienes naturales que posee nuestro país —y este presidente enajena todos los días—, hace falta hablar claro, sin miedo”.

"Hemos visto… y escuchamos... que algunos integrantes de nuestro propio partido buscan negar la figura de Cristina.

Transformados en consultores y olvidándose de ser militantes, sería bueno si creen que pedir la libertad de Cristina —que no es un capricho, sino que reclamamos su libertad porque es inocente—, si alguno piensa que esa mujer que le dio ocho años a Argentina desde la presidencia resta votos, quisiera que me expliquen esos supuestos compañeros si vamos a juntar votos siendo empleados de las mineras y las petroleras en el Congreso de la Nación Argentina".

Ante los cánticos de la multitud clamando por la conducción partidaria de CFK, Máximo soltó: “Creo que está muy clara quién debe ser la conducción de este proceso político, tal cual cantan ustedes”. Y sentenció: “Porque muchas veces, muchas veces algunos esperaron a poner en duda la conducción una vez que estuvo presa, pero cuando estaba libre y se presentó a elecciones en el Partido Justicialista, nadie asomó la cabeza”.

En varios pasasjes de su discurso, el Diputado remarcó la importancia de la unidad del peronismo. “Es uno de los puntos centrales respecto de cómo construir la unidad en Argentina; no sea que lleguemos otra vez al gobierno y alguien se coma los mocos y otra vez vayamos todo para atrás y terminemos con un presidente aún peor que el actual”.

Ads

La jornada concluyó sin un mensaje directo de Cristina quién hizo llegar la felicidad que le produce cada vez que se acercan a saludarla a San José 1111 a través de las palabras de Máximo. Tampoco hubo movilización hasta el ponderado balcón en el barrio porteño de Constitución, luego de la advertencia de la Justicia sobre concentraciones en su domicilio, si es que quiere conservar el beneficio de la prisión domiciliaria. Al son de Los Redondos y Todo preso es político, el acto de la militancia cerró en el Anfiteatro de Parque Lezama.