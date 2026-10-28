Máximo Kirchner encabezó este martes un acto en el Microestadio de Lanús para recordar a su padre, el expresidente Néstor Kirchner, a 16 años de su muerte. Durante su discurso, convocó al peronismo a mantenerse unido detrás de Cristina Fernández de Kirchner y planteó la necesidad de trabajar para que vuelva a la Casa Rosada.

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“Si el pueblo brasilero lo pudo hacer, no tengo dudas de que el pueblo argentino también lo va a poder hacer el año que viene”, afirmó el diputado nacional al comparar la situación de la exmandataria con la de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó las elecciones presidenciales de Brasil el domingo.

El referente de La Cámpora destacó que el Partido de los Trabajadores (PT) mantuvo su unidad mientras Lula estuvo preso y sostuvo que el peronismo debe aprender de esa experiencia. En ese marco, cuestionó las divisiones internas y recordó que Néstor Kirchner llegó a la Presidencia en 2003 con el 22% de los votos, después de una crisis política y económica.

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Hacia el cierre, convocó a la militancia a comprometerse con el regreso político de Cristina. “¿Vamos a liberar a Cristina? ¿La vamos a hacer presidenta?”, preguntó a los presentes, que respondieron afirmativamente.

Recién en Lanús. Máximo Kirchner en modo campaña y ante un estadio explotado: -¿Vamos a dejar el cuerpo y la piel para cambiar este destino? -Sí. -¿Vamos a liberar a Cristina? -Sí. -¿La vamos a hacer Presidenta? -Sí. https://t.co/5WvZrKK5eC — Pablo Lapuente Escobar (@PConurbano) October 28, 2026

Críticas a Milei y defensa de las gestiones kirchneristas

Durante el acto, Máximo Kirchner calificó de “agotado” al modelo económico del Gobierno nacional y cuestionó la caída de los ingresos, los despidos, el endeudamiento de las familias y las dificultades de las pequeñas y medianas empresas.

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“Desde que se fue Cristina Fernández de Kirchner de la Presidencia Argentina, nadie ha puesto más que los trabajadores y trabajadoras para sacar la Patria adelante”, sostuvo. En contraposición, reclamó que el esfuerzo recaiga sobre los sectores de mayores ingresos y propuso mejorar salarios, jubilaciones y pensiones.

También cuestionó los aumentos de las tarifas de los servicios públicos y la decisión del Gobierno de avanzar con la privatización de AySA. Además, criticó la venta de Profertil por parte de YPF y reclamó que los recursos naturales, como el gas, el petróleo y el litio, se utilicen para impulsar el desarrollo nacional y mejorar las condiciones de vida de la población.

En materia económica, contrapuso el escenario actual con los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner. “Tres años después de Javier Milei, la Argentina entra en recesión. Tres años después de Néstor Kirchner, la Argentina cancelaba la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Miren qué distintos somos”, expresó.

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El legado de Néstor Kirchner

En el homenaje, el diputado repasó la trayectoria política de su padre, desde su paso por la intendencia de Río Gallegos y la gobernación de Santa Cruz hasta su llegada a la Presidencia en 2003.

Recordó el contexto de la crisis de 2001, con desempleo, endeudamiento y cuasimonedas, y reivindicó medidas de aquella etapa, como la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la inversión pública y las políticas de memoria, verdad y justicia.

“Yo no vi a mi viejo consumirse a los 60 años para sacar a la Argentina adelante por nada”, afirmó al defender su legado y cuestionar las políticas del actual Gobierno.

El legislador también reconoció la responsabilidad del peronismo durante la presidencia de Alberto Fernández, aunque sostuvo que la coalición que llegó al poder en 2019 se había formado para mejorar las condiciones de vida de la población y no solamente para ganar una elección.

El acto reunió a dirigentes de La Cámpora, el Frente Renovador, Patria Grande, intendentes peronistas y referentes de organizaciones sociales. En el cierre, Máximo Kirchner llamó a recuperar la participación política y advirtió sobre el riesgo de cambiar de presidente sin modificar el rumbo económico.