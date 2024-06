En una sesión que se prolongó hasta altas horas de la madrugada del viernes, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley Bases luego de un extenso debate que se inició en la tarde del jueves. A pesar de la ausencia de incidentes en las afueras del Congreso, el recinto legislativo fue escenario de momentos de alta tensión.

Uno de los momentos más destacados fue la intervención de Máximo Kirchner, quien reapareció en el debate parlamentario para expresar su posición en contra del proyecto del oficialismo. Aunque no estaba inicialmente en la lista de oradores anunciada por las autoridades, Kirchner logró hacer uso de casi nueve minutos para abordar varios puntos críticos.

"Necesitamos discutir cosas serias. Yo no voy a discutir y no quiero ser sommelier de los viajes del Presidente o a dónde lo invitan. Eso lo evalúa la sociedad en el momento debido. Tampoco me parece que sea motivo de discusión cuánto quiere a sus mascotas, más cuando la mayoría de los argentinos quiere a sus mascotas. Lógico. Pero sí creo que hay puntos de esta ley que son centrales", declaró el referente camporista durante su intervención.

“Creo en la fortaleza espiritual de mi pueblo, creo en su voluntad de trabajo y en su capacidad intelectual, sé que la suerte está echada, ojalá el Presidente entienda que todos, como hicimos con Chevron o este mismo acuerdo de Petronas, entendamos que el RIGI es demasiado, que el desarrollo de nuestro país y de recursos que no son renovables tienen que tener una mirada de carácter estratégico para no ser como el Congo”, indicó.

Y en esa línea, agregó: “El Congo debe tener algo peor, que el RIGI produce el 80% del coltán del mundo, sin coltán los celulares que usábamos, las tablets, no estarían. ¿Cómo vive la gente en el Congo? ¿Sabe cómo se le dice? Minerales de sangre. Obviamente que en nuestro continente van a ser más sofisticados. Esas empresas que van a explotar lo que hacen es empujar a los pueblos a divisiones étnicas o políticas porque en las divisiones del seno del pueblo nace el poder de extracción y de llevarse todo lo que pueden de estas empresas”.



“Quiero que quede claro, porque esto no se trata de que nos revolvemos cosas por la cabeza, tiene que ver con un desarrollo estratégico con una mirada precisa sobre lo que queremos sobre nuestro país, nación o patria, como cada uno quiera llamar, no me molesta”, concluyó Kirchner.