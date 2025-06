“Cristina no va a poder saludar desde el balcón, lo que venía haciendo tomando un mínimo contacto con tanta gente que viene a saludarla a acompañarla. La justicia dispuso que no puede hacerlo. Les molesta la sonrisa”, expresó Mayra Mendoza en alusión a la prisión domiciliaria dictaminada contra la ex Presidenta en el marco de la condena e inhabilitación confirmada tras el fallo de la Corte Suprema.

Además, aseveró: “La Argentina está viviendo un momento muy difícil. Se ha roto el pacto democrático con la condena a una inocente, una condena ilegal a una mujer inocente de este país”..

Según el fallo, estas medidas buscan preservar el normal desarrollo de la vida en el barrio, así como evitar situaciones que puedan considerarse incitación al desorden. La ex presidenta solo podrá recibir la visita de familiares directos y de su equipo jurídico, bajo estrictos protocolos de registro y supervisión.