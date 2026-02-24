“Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas. Que nadie se quede con lo que es tuyo”, expuso Manuel Adorni en redes sociales al presentar el sitio web para denunciar el cobro de tasas municipales.

La Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, le contestó rápidamente: “Sos un caradura. Ustedes se están quedando con la de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media cada día más pobre. Quieren hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país, las provincias y con las familias, hundirnos en recaudación para endeudarnos. Vinieron a destruir todo y si están haciendo mucho daño, pero no van a poder arrasar con todo porque acá hay un pueblo que no se resigna a vivir bajo su crueldad”.

Y añadió: “Te creés vivo pero la cara te vende. El gobierno nacional le debe $14,7 billones a la Provincia de Buenos Aires, cumplan con lo que es de los habitantes de este lugar. Ustedes abandonan todas las obligaciones que tienen con el pueblo en seguridad, en obras públicas, etc. y los gobiernos municipales dan respuesta a las necesidades de la gente ante esta ausencia y abandono de Nación. Los recursos locales cada vez son más escasos por el desfinanciamiento a las provincias y por la caída de la actividad. Cuando hablamos de una industria en la que la mitad de las máquinas están paradas, hablamos de recaudación que se pierde también a nivel municipal ¿Pretenden llevarnos al sálvese quien pueda y como sea? Está claro que hacen falta muchas cortinas de humo para tapar tanto desastre y que vos sos un caradura también”.

Pero Adorni no se quedó atrás y contestó: “Mayra, acá la única que se cree ‘viva’ sos vos, criticando con falacias a un gobierno que intenta desde que asumió sacar al país del desastre en el que tus diferentes gobiernos lo dejaron. Te recuerdo que ustedes dejaron a la Argentina con 57% de pobres, 211% de inflación anual, cepo cambiario, default con importadores, aumento de deuda pública, intermediarios políticos que se quedaban con la comida de los pobres, vacunatorio VIP, inseguridad al por doquier y a su líder presa por corrupción”.

