La interna del peronismo sumó un nuevo capítulo luego de que la diputada provincial y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, saliera a responderle a Berenice Iañez, la legisladora porteña alineada con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof que días atrás cuestionó duramente a Cristina Kirchner durante una conferencia organizada por la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

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Consultada sobre esas declaraciones durante una entrevista en el programa "Opinión Pública", de Canal 9, Mendoza evitó personalizar el debate, pero dejó en claro su rechazo a los dichos de la dirigente kicillofista.

“La verdad es que no la conozco mucho. No coincido absolutamente en nada con su mirada, pero valoro que digan lo que piensan”, afirmó Mendoza al ser consultada por los dichos de Iañez. Y enseguida explicó por qué: “Porque si no es como que nosotros somos los que dividimos, los que discutimos, los que peleamos”.

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Luego remató con una frase que rápidamente tuvo repercusión en medio de la interna peronista: “Está bueno saber cómo piensan algunos compañeros”. Con esas palabras, la dirigente de La Cámpora sugirió que las declaraciones de Iañez dejaron al descubierto posiciones que, según su visión, existen dentro de sectores del kicillofismo pero que pocas veces son expresadas de manera tan explícita.

Las declaraciones de Mendoza llegaron después de que Iañez afirmara que Cristina Kirchner está “bastante equivocada” y que “jode bastante las pelotas”, en el marco de una defensa del liderazgo político de Axel Kicillof. En ese mismo discurso, la legisladora había cuestionado a La Cámpora y reivindicado la estrategia del gobernador bonaerense frente a las tensiones con el sector que responde a la ex presidenta.

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Durante la entrevista televisiva, Mendoza sugirió que los dichos de Iañez reflejan una posición más amplia dentro de un sector del peronismo.

“Me parece que es sano que aclaren lo que piensan. Hay que preguntarle al Movimiento Derecho al Futuro y a todos los compañeros que forman parte de esa forma de ver la política”, afirmó.

Estuvimos conversando con @rominamanguel en #OpinionPublica.



Exigir la libertad de Cristina no se trata de una consigna fanática: se trata de defender a nuestro país frente a quienes pretenden disciplinar a todo aquel que se anime a enfrentar al poder por defender a la gente.… pic.twitter.com/9eB15zidoP — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) June 18, 2026

Además, defendió con firmeza el liderazgo de Cristina Kirchner dentro del espacio y cuestionó a quienes buscan diferenciarse de la ex mandataria.

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“La gente quiere votar a Cristina porque ni uno ni otro miden lo que mide Cristina. La gente confía en ella porque fue el último buen gobierno en la Argentina”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Mendoza también volvió a apuntar contra el ex presidente Alberto Fernández por el desenlace del Frente de Todos.

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“Alberto Fernández nos cagó a todos, al peronismo, porque hoy gobierna Milei por el mal gobierno que hizo”, lanzó.

La dirigente quilmeña también vinculó la situación judicial de Cristina Kirchner con la discusión política actual y aseguró que la ex presidenta continúa siendo el principal obstáculo para los sectores de poder.

“Por eso la tienen proscripta. Cristina les gana a todos juntos”, afirmó.

Tras su participación televisiva, Mendoza reforzó su postura a través de las redes sociales. En una publicación en X, sostuvo que “exigir la libertad de Cristina no se trata de una consigna fanática”, sino de defender la democracia y a quienes enfrentan al poder económico.

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“No habrá democracia con proscripción. Mientras CFK está presa, las familias trabajadoras cada día la están pasando peor”, escribió.

Y concluyó con una definición que vuelve a marcar su posición dentro de la interna peronista: “No habrá posibilidad de construir un proyecto nacional y popular con ella estando injustamente secuestrada por el poder judicial”.

Los cruces entre dirigentes alineados con Cristina Kirchner y referentes cercanos a Axel Kicillof vuelven así a dejar expuestas las diferencias que atraviesan al peronismo de cara a la reorganización del espacio tras la derrota electoral y en medio de las discusiones sobre su conducción futura.