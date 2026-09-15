La interna del peronismo bonaerense volvió a quedar expuesta con cuestionamientos de Mayra Mendoza hacia Axel Kicillof. La dirigente de Quilmes sostuvo que existe “cierto grado de discrecionalidad” en la distribución de recursos provinciales y apuntó contra el gobernador por la falta de respuestas a los pedidos de su municipio.

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Las declaraciones se dan en medio de la disputa que atraviesa al peronismo de la provincia de Buenos Aires, luego de la decisión de Kicillof de construir su propio espacio político y tomar distancia de la estructura que lo llevó a la Gobernación.

Mendoza planteó que, si bien existe una deuda de la Nación con la Provincia que impacta sobre las finanzas bonaerenses, también observa diferencias en el trato que reciben los municipios según su cercanía con el sector político del gobernador.

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“Creo que también hay cierto grado de discrecionalidad con quienes tienen más cercanía al sector del Gobernador”, afirmó.

En ese sentido, la dirigente recordó que Kicillof llegó a la Gobernación con la fuerza política que ella integraba, pero que luego, tras ser reelecto en 2023, lanzó una nueva agrupación.

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“Eso, creo que de algún modo, distanció. Tomó la decisión de dividir al peronismo y tiene discrecionalidad con algunos municipios de ese sector”, sostuvo Mendoza.

“Axel Kicillof decidió dividir al peronismo”.



Mayra Mendoza



“Ahora estoy de licencia pero el último año que fui intendenta, yo lo llamaba al Gobernador y no tenía respuesta por parte de él”. pic.twitter.com/RgsS0I5Oza — si hay video hay clipeo (@PabloNavas92) September 15, 2026

Reclamo por obras para Quilmes

Uno de los principales planteos de la exintendenta quilmeña estuvo relacionado con las obras de infraestructura necesarias para enfrentar las inundaciones que afectan al distrito.

Mendoza explicó que Quilmes cuenta con un plan hídrico diseñado y una cuenta creada por ley, pero que necesita financiamiento para poder avanzar.

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“Nosotros en Quilmes estamos esperando obras que, la verdad, las necesitamos mucho”, señaló, y explicó que el distrito enfrenta problemas tanto por las sudestadas del Río de la Plata como por los desbordes de los arroyos San Francisco y Las Piedras.

Según explicó, el municipio viene reclamando asistencia a la Provincia para poder llevar adelante las obras necesarias.

“Se lo venimos pidiendo a la Provincia: que nos ayude”, remarcó.

“Casi que no tenía respuesta por parte del gobernador”

La crítica más directa de Mendoza estuvo vinculada al vínculo personal e institucional con Kicillof durante su gestión al frente de Quilmes.

La dirigente aclaró que actualmente se encuentra en licencia como intendenta, pero aseguró que durante los últimos meses de su administración, y especialmente durante casi el último año, tuvo dificultades para obtener respuestas del Ejecutivo bonaerense.

“La verdad es que ahora estoy en licencia como intendenta, pero los últimos meses, casi el último año, como intendenta casi que no tenía respuesta por parte del gobernador”.