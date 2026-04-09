En una sesión cargada de tensión por la reforma de la Ley de Glaciares, el diputado nacional Horacio Pietragalla protagonizó uno de los momentos más calientes de la madrugada al lanzar duras acusaciones contra legisladores del oficialismo.

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Durante su intervención, el dirigente de Unión por la Patria cuestionó que el Congreso no haya realizado un homenaje por los 50 años del último golpe de Estado y apuntó directamente contra sus pares. “Son seres despreciables”, lanzó, en medio de interrupciones y risas en el recinto.

El cruce fue escalando a medida que avanzaba su discurso. Pietragalla denunció que algunos diputados se burlaban mientras hablaba sobre las víctimas de la dictadura y relataba casos de torturas y desapariciones. “Se cagan de la risa”, expresó con indignación.

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En ese contexto, dejó una de las frases más polémicas de la jornada: “Me da ganas de romperles la cara a veces”, dijo, mientras el presidente de la Cámara le pedía que mantuviera el orden.

El diputado también cargó contra el Gobierno nacional por su política en materia de derechos humanos. Denunció el desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y cuestionó la postura oficial sobre la última dictadura. “Quieren instalar una teoría que la Justicia ya desestimó”, afirmó.

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Además, criticó a sectores del oficialismo por supuestas visitas a represores y por relativizar los delitos de lesa humanidad. “No se puede ir a visitar a los genocidas”, sostuvo.

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El episodio tuvo su correlato fuera de la sesión. Desde el oficialismo, la diputada Lilia Lemoine difundió un video del momento y denunció que Pietragalla intentó provocar una pelea. En la misma línea, la legisladora Andrea Vera lo acusó de “patotear” a sus pares.

La sesión continuó en medio de un clima de máxima tensión y fuertes cruces políticos.

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La reforma de la Ley de Glaciares fue finalmente aprobada por 137 votos afirmativos, 113 negativos y 3 abstenciones, tras un debate que dejó escenas de alto voltaje dentro y fuera del recinto.