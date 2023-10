En estudios de TV, a Carlos Melconian le pasaron un video de Sergio Massa en una charla en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) donde manifestó: "Melconian, desayunando en mi casa me dijo ‘por favor cuidame las SIRAs (Sistema de Importación de la República Argentina)".

Automáticamente, el economista de Juntos por el Cambio lo cruzó: "Yo hablo con todo el mundo, hablé con Cristina Kirchner, hablé con Massa y si me llamaba Alberto Fernández, lo iba a ver a Alberto. Hablé con todo el mundo pero no soy vigilante ni botón: lo primero que hay que decir es que si el tipo con el que me reuní no habla, yo no hablo ¿Qué tenés que andar hablando? Me paro acá al lado de él y vamos a ver a quién le cree la gente".

"Estas cosas de vigilante y botón no me gustan. No tiene códigos, además de que es mentira (lo que dijo), la SIRA es un papelón", aseveró. y agregó que el tigrense "no pareciera haber nacido en un barrio", en referencia a su "falta de códigos".

"Si me pongo mano a mano con Massa, en crédito personal, le gano 100 a cero, porque Massa habla y ya no le crees, y yo hablo y me hago cargo", lanzó Melconian.