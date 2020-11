El Intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, fue otro de los alcaldes bonaerenses que picó en punta en cuanto a la cadena de homenajes a Diego Armando Maradona.

De acuerdo a lo que informó el periodista local Alejandro Cancelare, para eso el jefe comunal del Frente de Todos y presidente del PJ bonaerense dispuso ponerle el nombre de Diego Armando Maradona al Camino de la Rivera de la localidad. Este jueves el Concejo Deliberante se reunía en su segunda sesión en todo el año para intentar aprobar el proyecto de ordenanza.

Más temprano, el intendente peronista había despedido al mejor jugador de todos los tiempos a través de sus redes sociales. "Nos hiciste creer en lo imposible y lo hiciste realidad, los incautos que ahora dicen que has muerto solo porque dejaste de respirar, no saben que sos de esa raza mágica que no sabe morir", expresó el mandatario comunal por intermedio de su cuenta oficial de Twitter.

Nos hiciste creer en lo imposible y lo hiciste realidad, los incautos que ahora dicen que has muerto solo porque dejaste de respirar, no saben que sos de esa raza mágica que no sabe morir. En el “pan y queso celestial” el “Barba” te acaba de elegir capitan de su equipo. #10 pic.twitter.com/Zii3cAq951 — Gustavo Menéndez (@gustavomenendez) November 25, 2020

