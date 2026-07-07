El presidente Javier Milei se refirió a la victoria de la Selección argentina por 3-2 ante Egipto por los octavos de final y expresó su felicidad por la clasificación a los cuartos de final del Mundial.

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El presidente contó que siguió el encuentro junto a su hermana, Karina Milei, en la Quinta de Olivos. “Este equipo demostró que no se dio por vencido en ningún momento, siguió peleando, siguió buscando y eso es un ejemplo para seguir”, señaló.

En declaraciones a Radio Mitre, sostuvo que “no hay que rendirse nunca y cuando ya nos daban por muertos resurgimos, renacimos”. “Es una felicidad enorme y la puta madre, ¿por qué tenemos que sufrir tanto?”, manifestó.

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Asimismo dijo que confió “hasta el último momento” con el triunfo pese a ir abajo en el marcador gran parte del partido.

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Una vez, señaló su adoración por Lionel Messi, autor del empate. “Yo soy absolutamente termo de Messi, obviamente que la paso muy mal cuando cuando está desencantado, cuando pasan cosas como la de hoy, la del penal. Que dicho sea de paso, lo pateó fuerte, no le regaló nada al arquero, pero la verdad que el arquero de Egipto tuvo una actuación extraordinaria”.

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“Argentina en el primer tiempo tuvo por lo menos ocho oportunidades y no podía concretar”, analizó. “Estaba jugando bien y de contra se se come el segundo gol pero, bueno, esto fue para darle más épica”, remarcó.

Y agregó: “Estos jugadores son dignos de de admiración y la verdad que mostraron que no hay que rendirse nunca. Estoy acostumbrado a ver estas épicas, lo he visto con el Boca de Bianchi, a hacer cosas milagrosas. Así que cómo no iba a confiar en este equipo de de monstruos, de grandes y la verdad que no puedo describir el nivel de felicidad y emoción que tengo”.

Milei también señaló que si este es “el costo para ser campeones, vale la pena sufrirlo entonces”. Sobre el cierre de la entrevista, confesó la emoción que le generó el triunfo y envió un mensaje al plantel argentino. “Me emocioné hasta las pelotas”, dijo. Luego agregó: “Que los felicito, que los amo, estoy como loco de felicidad”.