El presidente Javier Milei consideró “altamente probable” que el papa León XIV visite este año la Argentina, y estimó que la llegada del Pontífice podría darse muy pronto.

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“Es altamente probable (la visita del Papa), salvo alguna desgracia”, aseguró Milei, quien señaló que “la gestión del canciller (Pablo) Quirno permitió cerrar posiciones y afirmó en declaraciones a Radio Mitre: “Es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre aquí en la Argentina”.

La mención de Milei es una de las primeras afirmaciones públicas sobre el posible viaje de León XIV a la Argentina. De manera extraoficial, existe la posibilidad de una gira en noviembre, en el que el Pontífice podría visitar Perú y Uruguay.

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La última visita papal en 1986

El 7 de abril de 1987, el Papa Juan Pablo II visitó Bahía Blanca durante su segunda gira por la Argentina. La actividad se desarrolló durante la mañana y concluyó al mediodía, fue breve. El encuentro principal tuvo lugar en el predio del Cristo del Camino, ubicado en la Ruta 51, con una multitud reunida para el evento. Luego partió a Viedma, Río Negro.

Su pasó incluyó 10 ciudades argentinas: Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario.

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El Do­min­go de Ra­mos, en la Capital Federal pre­si­dió la III Jor­na­da Mun­dial de la Ju­ven­tud que convocó a miles de jóvenes. Allí recibió a la imagen original de la Virgen de Luján llevada desde el Santuario de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Este encuentro se llevo a cabo en la avenida de la 9 de Julio.