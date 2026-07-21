"A los jugadores hasta se les dio la opción de seis posibles distintos festejos. Ellos, evidentemente, frente a la tristeza que les ha causado no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos", dijo Javier Milei este lunes en declaraciones televisivas.

Ads

Vale recordar que el domingo había lanzado un feriado “cuando los jugadores decidan”, situación que puso al plantel albiceleste en la responsabilidad de determinar sobre el conjunto de los argentinos.

Por otro lado, con respecto a los deportistas que no regresaron este lunes junto al resto de la delegación argentina, el Presidente instó a "respetar la decisión que hayan tomado los jugadores", y opinó sobre Lionel Messi en particular: "Yo no creo que sea un momento en el cual él se sienta bien y eso también hay que tomarle el punto".

Ads

Conforme a su postura anti feriados su decisión del domingo levantó críticas por el impacto económico que podría haber generado una jornada inhábil en el país; en este sentido, el Presidente sostuvo que la propuesta estuvo supeditada desde el primer minuto a la voluntad de la delegación y que se trataba de una excepción justificada por la magnitud del acontecimiento deportivo.

“El ocio y los festejos son parte del ser humano. Uno no es una máquina que trabaja las 24 horas del día”, indicó el libertario.

Ads

Puede interesarte