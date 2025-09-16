El presidente Javier Milei arribó esta madrugada a Asunción, Paraguay, donde desplegará una agenda cargada de actividades políticas, protocolares y académicas hasta el miércoles. El viaje se produce tras la cadena nacional emitida anoche desde la Casa Rosada, en la que presentó el Presupuesto 2026.

La primera escala de Milei es este martes por la mañana, en la apertura de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde compartirá escenario con su par paraguayo, Santiago Peña. Más tarde, ambos mandatarios mantendrán un encuentro privado y luego un almuerzo bilateral.

🇦🇷 Javier Milei ya está en Paraguay



📌 El presidente argentino aterrizó al país y encara una agenda cargada de actividades.#AméricaTVPy pic.twitter.com/A1r2rNidTQ — América Paraguay (@AmericaTVPy) September 16, 2025

A las 18.30, el jefe de Estado argentino disertará ante unos 1.500 jóvenes en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay, con la exposición titulada “Tecnología y Crecimiento”. El miércoles, en tanto, será recibido en el Congreso paraguayo para una sesión de honor junto a legisladores y miembros de la Corte Suprema.

La cumbre conservadora se realiza en el Hotel Sheraton de Asunción y reúne a funcionarios del gobierno de Peña, como el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y el canciller Rubén Ramírez. También estarán el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el embajador en Estados Unidos, Gustavo Leite.

Además, participan invitados internacionales de peso, entre ellos exfuncionarios de la administración de Donald Trump, referentes políticos de la región y la CEO de la CPAC en Paraguay y Argentina, Soledad Cedro, quien destacó que el evento busca “ampliar el debate conservador en un contexto regional dominado por gobiernos de izquierda”.

El viaje de Milei se da en medio de su estrategia electoral. Según adelantaron desde la Casa Rosada, al regresar a la Argentina retomará de lleno la campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre. La idea es reunir a los principales candidatos de La Libertad Avanza en una foto nacional, que ya genera expectativa en la interna del oficialismo.

En paralelo, referentes bonaerenses como José Luis Espert, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro ya comenzaron a delinear el trabajo territorial en la provincia de Buenos Aires, con la intención de revertir los resultados de las PASO. La estrategia oficial apunta a fortalecer los armados libertarios en cada distrito del país.