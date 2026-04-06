El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, rechazó el reclamo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien exigió a la Provincia el pago de más de $27 mil millones por la atención de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

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Durante una conferencia de prensa en la Gobernación, Bianco calificó el planteo como una “supuesta deuda” y lo descartó de plano. “Es difícil asignarle residencia en la Provincia a personas que están en situación de calle. Es una contradicción en sus propios términos”, sostuvo.

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El funcionario explicó que el cálculo de la Ciudad se basa en 2.327 personas que, según ese gobierno, serían bonaerenses. Sin embargo, remarcó que no está claro cómo se determinó ese dato. “Es una deuda claramente no reclamable y que no tiene que ver con la realidad”, afirmó.

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Además, planteó que, si se aplicara ese criterio, la Provincia también podría reclamar por los más de 3 millones de bonaerenses que todos los días viajan a trabajar a la Ciudad. “Generan valor, consumen y pagan impuestos que quedan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, señaló.

Bianco también defendió la política social de la Provincia y aseguró que se están ampliando los dispositivos de atención. Según detalló, se pasó de 28 a 58 centros de integración social, en un contexto donde “cada vez hay más personas en situación de calle”.

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En ese sentido, apuntó contra el Gobierno nacional y vinculó el aumento de la problemática con las políticas de Javier Milei. “Son medidas que generan más desigualdad y hacen cada vez más difícil pagar el alquiler, el transporte o la comida”, indicó.

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Además, Bianco deslizó una crítica política hacia el jefe de Gobierno porteño y sugirió que busca alinearse con la Casa Rosada. “Quizás no le echa la culpa al Gobierno nacional porque está buscando algún tipo de acuerdo político”, lanzó, y agregó que Jorge Macri “sabe que ya tiene el boleto picado”, en referencia a su situación dentro del escenario político.

Por último, el ministro cuestionó a Jorge Macri por “no hacerse cargo” de la situación en la Ciudad y lanzó una definición política contundente: “Milei y Macri son exactamente lo mismo”.