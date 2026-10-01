En el marco del mes de la fotografía, quedó inaugurada la muestra “Miradas Colectivas” en el Hall del Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense. La exposición reúne más de 50 piezas realizadas por alumnas y alumnos del curso de Fotografía del Centro de Formación Laboral N°414 de La Plata.

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La muestra presenta trabajos realizados con distintas técnicas compositivas y de lenguaje fotográfico y podrá visitarse hasta el 7 de octubre, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa fue organizada por el diputado Ricardo Lissalde, quien destacó la posibilidad de abrir el ámbito legislativo a este tipo de propuestas. “Esta Cámara es receptiva de este tipo de iniciativas. Lo que se trata es de abrir las puertas, de reconciliar un ámbito que a veces parece lejano, de ponerse en el llano”, expresó.

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Lissalde también remarcó que las fotografías permiten distintas interpretaciones según quien las observe y valoró el carácter colectivo de la propuesta.

Durante la inauguración estuvieron presentes el director del Centro de Formación Laboral N°414, José Martino, y la instructora del curso de Fotografía, Vanesa Cicchino.

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Martino destacó que el curso permite acceder de manera gratuita a una formación vinculada a la fotografía, con recursos aportados por la Provincia de Buenos Aires para la capacitación de los estudiantes.

Por su parte, Cicchino explicó que la propuesta aborda tanto la formación técnica y compositiva como el lenguaje fotográfico, pero también busca fortalecer el trabajo colectivo.

“Es importante seguir gestando espacios de encuentro, de socialización y de equipo, para que surjan proyectos laborales colectivos y de construcción social”, señaló la instructora.

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La exposición permanecerá abierta al público hasta el 7 de octubre en el Hall del Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con acceso libre y gratuito.